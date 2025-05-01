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Украина и США подписали соглашение о недрах

Иван ДьяконовЧетверг, 1 мая 2025, 00:46
Украина и США подписали соглашение о недрах
Фото: X/Svyrydenko_Y

Министр экономики Украины Юлия Свириденко и Министр финансов США подписали соглашение по минералам.

Источник: Свириденко в FacebookМинистерство финансов США

Прямая речь: "Совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина".

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Прямая речь министра финансов США Скотта Бессента: "Соединенные Штаты привержены делу содействия прекращению этой жестокой и бессмысленной войны. Это соглашение четко сигнализирует России, что администрация Трампа предана мирному процессу, в центре которого - свободная, суверенная и процветающая Украина в долгосрочной перспективе. Президент Трамп задумал это партнерство между американским народом и украинским народом, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон к длительному миру и процветанию в Украине. И, чтобы было понятно, ни одному государству или лицу, которое финансировало или поставляло российскую военную машину, не будет разрешено получить выгоду от восстановления Украины".

Детали: Свириденко перечислила основные положения соглашения о недрах.

  • Все ресурсы остаются в украинской собственности – это закреплено соглашением.
  • Инвестиционный фонд создается на условиях 50/50. Украина и США будут совместно управлять Фондом. Ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса.
  • Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями - они и дальше будут принадлежать Украине. Компании вроде Укрнафты или Энергоатома остаются в собственности государства.
  • Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.
  • Соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс.
  • Документ согласуется с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины.
  • Фонд будет наполняться доходами исключительно с новых лицензий. Речь идет о 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд.
  • Законодательные изменения – только точечные. Для функционирования Фонда предусмотрено лишь внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должна ратифицировать Верховная Рада.
  • Соединенные Штаты помогут Украине привлекать инвестиции, технологии и инновации через агентство DFC (Development Finance Corporation).
  • Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине.

Напомним:

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  • Для подписания документа в Вашингтон отправилась первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.
  • Financial Times сообщило, что подписание рамочного соглашения об использовании недр между Украиной и США оказалось под угрозой срыва в последний момент, когда украинская делегация отправилась в Вашингтон.
  • Как пишет Bloomberg, в проекте соглашения говорится о создании совместного фонда, который должен привлекать инвестиции в энергетику, горнодобывающую сферу и связанные отрасли украинской экономики.
  • Украинская делегация 11-12 апреля провела технические консультации в Вашингтоне с администрацией президента Дональда Трампа по соглашению о доступе к полезным ископаемым.
  • Министерство экономики Украины обнародовало текст меморандума с США по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления.
  • Будущий совместный инвестиционный фонд Украины и США будет иметь право инвестировать как в разработку месторождений полезных ископаемых, так и в инфраструктурные проекты.

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