Украина и США подписали соглашение о недрах

Министр экономики Украины Юлия Свириденко и Министр финансов США подписали соглашение по минералам.

Источник: Свириденко в Facebook, Министерство финансов США

Прямая речь: "Совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина".

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Прямая речь министра финансов США Скотта Бессента: "Соединенные Штаты привержены делу содействия прекращению этой жестокой и бессмысленной войны. Это соглашение четко сигнализирует России, что администрация Трампа предана мирному процессу, в центре которого - свободная, суверенная и процветающая Украина в долгосрочной перспективе. Президент Трамп задумал это партнерство между американским народом и украинским народом, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон к длительному миру и процветанию в Украине. И, чтобы было понятно, ни одному государству или лицу, которое финансировало или поставляло российскую военную машину, не будет разрешено получить выгоду от восстановления Украины".

Детали: Свириденко перечислила основные положения соглашения о недрах.

Все ресурсы остаются в украинской собственности – это закреплено соглашением.

Инвестиционный фонд создается на условиях 50/50. Украина и США будут совместно управлять Фондом. Ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса.

Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями - они и дальше будут принадлежать Украине. Компании вроде Укрнафты или Энергоатома остаются в собственности государства.

Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.

Соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс.

Документ согласуется с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины.

Фонд будет наполняться доходами исключительно с новых лицензий. Речь идет о 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд.

Законодательные изменения – только точечные. Для функционирования Фонда предусмотрено лишь внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должна ратифицировать Верховная Рада.

Соединенные Штаты помогут Украине привлекать инвестиции, технологии и инновации через агентство DFC (Development Finance Corporation).

Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине.

Напомним:

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