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Количество пострадавших в Одессе возросло до 15

Ирина БалачукЧетверг, 1 мая 2025, 07:35
Количество пострадавших в Одессе возросло до 15
ФОТО ГСЧС

Два человека погибли и еще 15 пострадали в результате российского массированного удара дронами по Одессе ночью 1 мая.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Масштабная российская атака по Одессе. К сожалению, погибли два человека, по предварительной информации, еще 15 человек травмированы. Повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили". 

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Фото ГСЧС

Детали: В местах попаданий бушевали пожары. Спасатели оперативно потушили возгорание.

 
Фото ГСЧС

С одной многоэтажки эвакуировали более 200 человек. 

 
Фото ГСЧС

ГСЧС развернула пункт несокрушимости.

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Предыстория:

  • В ночь с 30 апреля на 1 мая российские войска нанесли массированный удар дронами по Одессе.
  • Сообщалось. что в результате атаки погибли 2 человека и еще 5 получили ранения, продолжается поиск пожилой пары. Повреждены жилые дома, объекты социального назначения и транспорт.

ОдессаГСЧСбеспилотники
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