Количество пострадавших в Одессе возросло до 15

Два человека погибли и еще 15 пострадали в результате российского массированного удара дронами по Одессе ночью 1 мая.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Масштабная российская атака по Одессе. К сожалению, погибли два человека, по предварительной информации, еще 15 человек травмированы. Повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили".

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Фото ГСЧС

Детали: В местах попаданий бушевали пожары. Спасатели оперативно потушили возгорание.

Фото ГСЧС

С одной многоэтажки эвакуировали более 200 человек.

Фото ГСЧС

ГСЧС развернула пункт несокрушимости.

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