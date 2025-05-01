Количество пострадавших в Одессе возросло до 15
Четверг, 1 мая 2025, 07:35
Два человека погибли и еще 15 пострадали в результате российского массированного удара дронами по Одессе ночью 1 мая.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно служба: "Масштабная российская атака по Одессе. К сожалению, погибли два человека, по предварительной информации, еще 15 человек травмированы. Повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили".
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Детали: В местах попаданий бушевали пожары. Спасатели оперативно потушили возгорание.
С одной многоэтажки эвакуировали более 200 человек.
ГСЧС развернула пункт несокрушимости.
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Предыстория:
- В ночь с 30 апреля на 1 мая российские войска нанесли массированный удар дронами по Одессе.
- Сообщалось. что в результате атаки погибли 2 человека и еще 5 получили ранения, продолжается поиск пожилой пары. Повреждены жилые дома, объекты социального назначения и транспорт.