Kyiv Post: Трамп впервые согласился продать оружие Украине – на $50 млн
Президент США Дональд Трамп впервые за свою вторую каденцию согласился продать Украине оружие на сумму от 50 млн долларов.
Источник: Kyiv Post со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах, "Европейская правда"
Детали: По данным издания, 30 апреля администрация Трампа якобы проинформировала Конгресс о намерениях одобрить экспорт товаров военного назначения Украине через механизм прямой коммерческой продажи (direct commercial sales) на 50 млн долларов или более. Сообщение подали по закону о контроле экспорта вооружений.
Речь идет о продаже товаров военного назначения, в том числе технических данных, и некоторых услуг.
Это первый такой шаг при втором сроке Трампа.
За период с 2015 до 2023 года США без громких объявлений таким образом одобрили экспорт Украине товаров и услуг на 1,6 млрд долларов.
"Все решения по механизму прямых коммерческих продаж "тихие" - их не анонсируют публично... Новость заключается в том, что продажа оружия продолжается, хотя до сих пор все указывало на то, что Трамп совсем отрежет Украину от поставок", - сказал Колби Бадвор из исследовательской группы Tochnyi корреспонденту Kyiv Post в Вашингтоне.
Предыстория:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности купить у США десять систем ПВО Patriot за $15 млрд, отметив, что европейские партнеры готовы помочь в финансировании.
- Трамп тогда отреагировал фразой, что Зеленский "начал войну".
- 30 апреля официально объявили, что Украина и США подписали "соглашение о недрах".
- Первый вице-премьер Юлия Свириденко рассказала о ключевых положениях финального документа, который, по ее словам, отвечает интересам Украины и евроинтеграционному курсу. В частности, речь идет о том, что Украина сохраняет собственность и контроль за своими ресурсами, управление фондом будет паритетным, а также в соглашении нет упоминания о каких-либо долгах Украины.