Kyiv Post: Трамп впервые согласился продать оружие Украине – на $50 млн

Президент США Дональд Трамп впервые за свою вторую каденцию согласился продать Украине оружие на сумму от 50 млн долларов.

Источник: Kyiv Post со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах, "Европейская правда"

Детали: По данным издания, 30 апреля администрация Трампа якобы проинформировала Конгресс о намерениях одобрить экспорт товаров военного назначения Украине через механизм прямой коммерческой продажи (direct commercial sales) на 50 млн долларов или более. Сообщение подали по закону о контроле экспорта вооружений.

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Речь идет о продаже товаров военного назначения, в том числе технических данных, и некоторых услуг.

Это первый такой шаг при втором сроке Трампа.

За период с 2015 до 2023 года США без громких объявлений таким образом одобрили экспорт Украине товаров и услуг на 1,6 млрд долларов.

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"Все решения по механизму прямых коммерческих продаж "тихие" - их не анонсируют публично... Новость заключается в том, что продажа оружия продолжается, хотя до сих пор все указывало на то, что Трамп совсем отрежет Украину от поставок", - сказал Колби Бадвор из исследовательской группы Tochnyi корреспонденту Kyiv Post в Вашингтоне.

Предыстория: