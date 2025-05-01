Стерненко заявил, что на него напали и ранили

Блогер, волонтер и общественный активист Сергей Стерненко сообщил, что на него напали днем 1 мая, в результате чего он получил ранение.

Источник: Стерненко в Telegram

Прямая речь активиста: "На меня совершено нападение. Ранен".

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Детали: Он добавил, что угрозы жизни нет.

"Украинская правда" обратилась по этому поводу в полицию Киева, но там сказали, что пост Стерненко видели, но какой-либо информацией о нападении пока не владеют.

Позже Стерненко сообщил, что нападавшую задержали.

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"Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они, я бы ничего уже не мог писать", – подытожил активист.

"Украинская правда" обратилась по комментарии в Службу безопасности Украины.

Еще позже Стерненко добавил, что с ним все в порядке, ранение легкое. Он также попросил пока ему не звонить, потому что "это мешает".

Где именно произошло нападение, куда получил ранение и где находится сейчас, активист не сообщил.

Обновлено: Служба безопасности Украины сообщила, что на Стерненко было совершено покушение из огнестрельного оружия и обнародовала фото задержанной нападавшей и пистолета.