СБУ: В Стерненко стреляли, нападавшая задержана

Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники предотвратили убийство общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По словам спецслужбы, на него было совершено покушение из огнестрельного оружия.

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Дословно: "Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте. Жизни Сергея Стерненко ничего не угрожает.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия. О ходе ситуации будем информировать отдельно".

Что предшествовало: Блогер, волонтер и общественный активист Сергей Стерненко сообщил, что на него напали днем 1 мая, в результате чего он получил ранения.