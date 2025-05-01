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СБУ: В Стерненко стреляли, нападавшая задержана

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 мая 2025, 14:05
СБУ: В Стерненко стреляли, нападавшая задержана

Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники предотвратили убийство общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По словам спецслужбы, на него было совершено покушение из огнестрельного оружия.

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Дословно: "Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте. Жизни Сергея Стерненко ничего не угрожает.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия. О ходе ситуации будем информировать отдельно".

 

Что предшествовало: Блогер, волонтер и общественный активист Сергей Стерненко сообщил, что на него напали днем 1 мая, в результате чего он получил ранения.

СтерненкоСБУ
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