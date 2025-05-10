Франция, Германия, Польша, Великобритания и Украина приняли заявление о необходимости перемирия

лидеры Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины в Киеве 10 мая 2025 года, фото ОП

Президент Владимир Зеленский опубликовал совместное заявление лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины по итогам встречи в Киеве 10 мая.

Источник: Зеленский в Facebook

Детали: В заявлении говорится о необходимости полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 суток, а также о применении санкций к банковскому и энергетическому секторам РФ в случае ее отказа о перемирии.

Реклама:

Полный текст заявления:

В субботу, 10 мая 2025 года, лидеры Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины встретились в Киеве.

Они согласились, что с понедельника, 12 мая, должно быть полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 суток.

РЕКЛАМА:

Они согласились, что безусловное прекращение огня по определению не может быть ограничено никакими условиями. Если Россия будет выдвигать такие условия, это можно рассматривать лишь как попытку продолжить войну и подорвать дипломатию.

Они требуют, чтобы прекращение огня было всеобъемлющим: в воздухе, на море и на суше.

Они подчеркнули, что это требует эффективного мониторинга, который может быть успешно реализован в тесной координации с Соединенными Штатами.

Они согласились, что прекращение огня должно длиться не менее 30 суток, чтобы создать пространство для дипломатии. В течение этого периода дипломатическая работа должна быть сосредоточена на определении безопасности, политических и гуманитарных основ мира.

Они приветствовали то, что призыв к прекращению огня и проведению содержательных переговоров поддерживает как Европа, так и Соединенные Штаты.

Они подчеркнули чрезвычайную важность укрепления Сил обороны и безопасности Украины как главной гарантии суверенитета и безопасности Украины. Основным элементом гарантий безопасности Украины также должны стать гарантийные силы (контингент).

Они согласились: если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, следует применить более жесткие санкции к ее банковскому и энергетическому секторам, нацеленные на ископаемое топливо, нефть и теневой флот.

Они договорились принять мощный 17-й пакет санкций ЕС и скоординировать его с санкциями, которые ввела Великобритания и Норвегия, а также Соединенные Штаты.

Они договорились продолжить работу над эффективным использованием замороженных российских активов и обсудить этот вопрос на следующем саммите G7.

Они выразили готовность и в дальнейшем укреплять оборону Украины, особенно украинскую армию. Это должно предусматривать финансирование оборонной устойчивости и инвестиции в производство вооружений как в Украине, так и в европейских странах в рамках совместных проектов.