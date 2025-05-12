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В Британии посадили шестерых российских шпионов из Болгарии

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 12 мая 2025, 20:24
В Британии посадили шестерых российских шпионов из Болгарии
фото: Getty Images

Лондонский суд объявил тюремные приговоры шести болгарам, которые шпионили в пользу России в Великобритании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: 47-летний Орлин Русев, который был лидером шпионской группировки и признал свою вину, был приговорен к 10 годам и 8 месяцам за участие в шести операциях, которые ставили под угрозу национальную безопасность Великобритании.

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Его заместитель, 44-летний Бисер Джамбазов, также признал свою вину и был приговорен к 10 годам и 2 месяцам тюремного заключения.

33-летняя Катрин Иванова – одна из двух женщин, которую завербовал Джамбазов для шпионских целей, была приговорена к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы. Другую, 30-летнюю Ваню Габерову, приговорили к 6 годам, 8 месяцам и трем неделям заключения.

39-летний Тихомир Иванчев был приговорен к 8 годам заключения с учетом хорошего поведения и того факта, что его участие в сети прекратилось до их ареста в 2023 году.

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Иванову, Габерову и Иванчеву присяжные признали виновными в марте за сговор с целью шпионажа в пользу враждебного государства.

Шестой фигурант дела, 33-летний Иван Стоянов, получил пять лет и три недели заключения после признания своей вины, хотя, как отметил судья, это произошло на поздней стадии.

Прокуратура подчеркнула, что действия осужденных ставили под угрозу жизнь людей, ведь они осуществляли слежку от имени российской разведки за журналистами, дипломатами и украинскими военными.

Ранее журналисты BBC идентифицировали двух женщин, которых считают участницами этой шпионской сети и которые еще на свободе.

Также BBC писало, что трое граждан Болгарии в прошлом как минимум один раз присутствовали на событиях в парламенте – на связанной с Brexit дискуссии в 2016 году.

ВеликобританияРосcияшпионажБолгария
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