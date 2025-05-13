Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином после "полной перезагрузки отношений"
Президент США Дональд Трамп допустил, что уже в конце этой недели может поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином на фоне торговой договоренности между обеими странами.
Источник: Трамп во время пресс-конференции в Белом доме 12 мая, передает "Европейская правда"
Детали: Трамп похвастался результатами переговоров США и Китая в Женеве накануне, которые привели к "полной перезагрузке отношений".
"Наши отношения очень, очень хорошие. Я поговорю с президентом Си – возможно, в конце недели", – добавил он.
Заявление президента США касалось договоренности Вашингтона и Пекина, достигнутой в результате переговоров в Швейцарии 11 мая.
Согласно договоренности, США временно снизят тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на американский импорт со 125% до 10%. Стороны также договорились создать "механизм для продолжения обсуждений по экономическим и торговым отношениям".
Предыстория:
- Дональд Трамп поднял тарифы на импорт из Китая до 145%, а Пекин своими ответными мерами повысил тарифы на американские товары до 125%.
- За апрель экспорт из Китая в США обвалился на 21%, а от бизнеса начали раздаваться опасения об угрозе дефицита товаров и компонентов. Под конец апреля Трамп начал признавать, что беспрецедентные пошлины против Китая придется снизить.