Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином после "полной перезагрузки отношений"

Президент США Дональд Трамп допустил, что уже в конце этой недели может поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином на фоне торговой договоренности между обеими странами.

Источник: Трамп во время пресс-конференции в Белом доме 12 мая, передает "Европейская правда"

Детали: Трамп похвастался результатами переговоров США и Китая в Женеве накануне, которые привели к "полной перезагрузке отношений".

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"Наши отношения очень, очень хорошие. Я поговорю с президентом Си – возможно, в конце недели", – добавил он.

Заявление президента США касалось договоренности Вашингтона и Пекина, достигнутой в результате переговоров в Швейцарии 11 мая.

Согласно договоренности, США временно снизят тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на американский импорт со 125% до 10%. Стороны также договорились создать "механизм для продолжения обсуждений по экономическим и торговым отношениям".

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