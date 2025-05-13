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Кубилюс: Часть из 800 млрд евро на перевооружение ЕС пойдет на закупки для ВСУ

Олег Павлюк, Иван ДьяконовВторник, 13 мая 2025, 02:40
Кубилюс: Часть из 800 млрд евро на перевооружение ЕС пойдет на закупки для ВСУ
Андрюс Кубилюс. Фото: Getty Images

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс подтвердил, что в рамках плана ReArm Europe на 800 миллиардов евро часть средств будет направлена на военную поддержку Украины.

Источник: Кубилюс в интервью "Европейской правде"

Детали: Кубилюс объяснил, что план ReArm Europe состоит из двух крупных элементов: 650 миллиардов евро прогнозируемого увеличения расходов на оборону стран-членов и 150 миллиардов евро займов, идущих на оборонные закупки.

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"Займы в рамках инструмента на 150 млрд евро могут брать только государства-члены, но они могут использовать эти средства для совместных закупок с Украиной, в частности закупок в украинском оборонпроме для нужд ВСУ", – добавил он.

Комиссар подчеркнул, что украинская промышленность впервые "получает равное отношение с европейской оборонной промышленностью".

"А из тех 650 млрд, которые предназначены на национальные оборонные расходы, часть также может быть потрачена на оружие для Украины. Это будет решением стран-членов", – отметил Кубилюс.

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Предыстория:

Читайте полное интервью с Андрюсом Кубилюсом: Мир в Украине приблизит нападение России на ЕС, есть только один способ ее сдержать.

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