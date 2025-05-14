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ЕС собирается ввести повышенные пошлины на импорт из Украины – FT

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловСреда, 14 мая 2025, 09:37
ЕС собирается ввести повышенные пошлины на импорт из Украины – FT
фото: Getty Images

Издание Financial Times со ссылкой на информированных собеседников написало, что Европейский Союз может ввести значительно более высокие пошлины на украинский импорт уже через несколько недель.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: Как утверждают собеседники, решение о введении высоких пошлин на украинский импорт связано с планами прекратить действие специального беспошлинного режима, который был введен в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ.

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По их словам, такое решение было принято после того, как Польша инициировала защиту фермеров ЕС.

ЕС имеет действующее соглашение о свободной торговле с Украиной, но после вторжения России в 2022 году временно отменил остаточные пошлины. Эти договоренности истекают 6 июня, и ЕС планирует заменить их "переходными мерами", пока стороны обновляют общее торговое соглашение.

Однако информированные дипломаты отметили, что недавно представленное странам-членам ЕС переходное предложение будет значительно сокращено – в частности, квоты на беспошлинный импорт сельскохозяйственной продукции, которая является критически важной для украинских фермеров и бюджета.

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Когда режим беспошлинной торговли был введен в 2022 году, он распространялся на украинскую продукцию – птицу, пшеницу и сахар, большая часть которой транспортировалась через страны ЕС в Африку и Азию.

Однако фермеры и политики в Польше, Франции и других странах ЕС вскоре обвинили украинский экспорт в снижении внутренних цен. Этот вопрос стал доминирующим в польской политике.

Как утверждают дипломаты, накануне президентских выборов Варшава обратилась к Еврокомиссии с просьбой отложить торговые переговоры с Киевом, чтобы уменьшить шансы на победу националистического оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого.

Представитель Еврокомиссии подтвердил газете, что договоренности не будут возобновлены, "поскольку в настоящее время мы работаем над пересмотром" соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной.

"Комиссия также рассматривает возможные переходные меры, если переговоры не будут завершены и применены до 6 июня", – добавил он.

Два дипломата ЕС сообщили, что переходные меры Еврокомиссии предусматривают разделение годовой беспошлинной квоты на 12 месячных частей, чтобы уменьшить импорт на период переговоров.

По их словам, больше всего пострадают кукуруза, сахар, мед и птица. Годовая квота на кукурузу сократится с 4,7 млн тонн до 650 тысяч тонн. Птица – с 57,1 тысяч до 40 тысяч тонн, а сахар – со 109 тысяч до 40,7 тысяч тонн.

Председатель комитета по торговле Европейского парламента Бернд Ланге считает, что это "действительно очень плохой сигнал для Украины".

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