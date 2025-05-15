Генштаб: На фронте с начала суток состоялось 117 боевых столкновений

С начала суток 15 мая на фронте состоялось 117 боев, из них 47 - на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам 42 авиационных удара, сбросив 65 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1104 дронов-камикадзе и осуществили почти четыре тысячи обстрелов".

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Детали: На Харьковском направлении противник шесть раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Глубокое и в сторону Высокой Яруги, Довгенького и Кудиевки.

На Купянском направлении агрессор пытался идти вперед в сторону Песчаного и в районах Загрызово и Кругляковки.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Редкодуба, Колодязов и в направлениях Новоплатоновки, Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира, Зеленой Долины.

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На Северском направлении наши защитники отбили три атаки оккупационных войск вблизи Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников вблизи Часового Яра и Курдюмовки.

Пять раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка, Клещеевка и в направлении Белой Горы.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Малиновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, Луч, Котлиное, Котляровка, Троицкое и в направлениях Зари, Новосергиевки, Попового Яра, Старой Николаевки. Наши защитники остановили 35 штурмовых действий противника, еще 12 боестолкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Багатир, Константинополь, Привольное и Свободное Поле.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми авиаракетами по Высокому и Железнодорожному.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах Малых Щербаков, Новоандреевки и Степного.

На Приднепровском направлении наши защитники остановили одну попытку противника приблизиться к нашим позициям.

На Курском направлении с начала суток произошло 13 боев, один из которых продолжается до сих пор.