Путин уверен, что до конца года сможет захватить полностью 4 области в Украине – Bloomberg

Глава России Владимир Путин накануне телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом убежден, что имеет преимущество на фронте, до конца года сможет захватить полностью 4 украинские области и поэтому не будет спешить с заключением мирного соглашения, пишет американское агентство Bloomberg.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с мыслями главы Кремля, который попросил не называть его имя

Дословно агентство: "Путин уверен, что его войска смогут прорвать оборону Украины до конца года и взять под полный контроль четыре региона, на которые он претендует. Это означает, что руководитель России не будет спешить с заключением соглашения и вряд ли предложит Трампу какие-то значимые уступки во время разговора двух лидеров".

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Детали: Европейские чиновники, по данным Bloomberg, сейчас обеспокоены тем, что Трамп может попытаться протолкнуть урегулирование, несмотря ни на что.

Агентство напоминает, что президент США настаивает на скором завершении войны, которая длится уже четвертый год, и стремится заключить соглашение. Путин, со своей стороны, не подал никаких признаков того, что он готов прекратить боевые действия, в то время как его войска медленно продвигаются вперед на поле боя.

"Растет ощущение, что усилия США, направленные на прекращение огня, достигли кульминации, а европейские чиновники не уверены, будет ли Трамп усиливать давление на Россию, или просто перейдет к следующему вызову, если они потерпят неудачу. Трамп пообещал проинформировать (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского и некоторых своих союзников по НАТО после того, как закончит разговор со своим российским коллегой", – пишет Bloomberg.

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Собеседники агентства, приближенные к Кремлю, утверждают, что несмотря на все разговоры о прекращении боевых действий, Путин готов к затяжной войне, если это потребуется для достижения его целей. Он также "оптимистично настроен" относительно возможного введения дальнейших санкций США.

При этом Bloomberg пишет, что уверенность Путина относительно перспектив России на поле боя противоречит западным оценкам. По словам европейских чиновников, Россия, которая понесла огромные потери за более чем три года боевых действий, не имеет достаточного потенциала для достижения поставленных Путиным целей.

"Этот скептицизм также разделяют многие российские военные, воюющие в Украине, заявил источник, близкий к Министерству обороны в Москве. В частности, по словам собеседника, украинские беспилотники сделали проведение широкомасштабных наступательных операций дорогим и неэффективным для России", – пишет агентство.