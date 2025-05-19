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Украл приборы ночного видения более чем на 4 млн: на Сумищине военного осудили на 10 лет

Станислав ПогориловПонедельник, 19 мая 2025, 10:49
Украл приборы ночного видения более чем на 4 млн: на Сумищине военного осудили на 10 лет
фото: ГБР

По материалам ГБР Лебединский районный суд Сумской области назначил 10 лет заключения военнослужащему, который присвоил оборудование, предназначенное для штурмовой роты, более чем на 4,5 млн гривен.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Офицер, как ответственный за материальное обеспечение, имел доступ к военному оборудованию, которое хранилось на складах. В конце 2024 года военный получил приборы ночного видения и бинокуляры для оснащения штурмовой роты, однако вместо передачи их военным решил имущество продать".

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Детали: Сообщается, что благодаря оперативным действиям удалось вернуть похищенное оборудование стоимостью более 4 млн гривен.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 410 УК Украины (присвоение военного имущества в условиях военного положения) и удовлетворил гражданский иск о возмещении убытков.

ГБРкоррупцияармия
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