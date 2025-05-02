В Раде зарегистрировали законопроект о создании "инвестиционного фонда восстановления"
Пятница, 2 мая 2025, 00:54
Кабинет Министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Соединенными Штатами Америки о создании "Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления".
Источник: проект Закона о ратификации Соглашения №0309, постоянный представитель КМ в ВР Украины Тарас Мельничук
Детали: Соглашение между правительствами США и Украины касается 57 минералов, в нем также говорится о военной помощи от США, однако немало деталей, в том числе тех, которые имеют политическое значение, будут прописаны в "техническом соглашении", которое по состоянию на сейчас не готово.
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Предыстория:
- В ночь на 1 мая, в завершение сотого дня президентства Дональда Трампа, Украина и США подписали так называемое "соглашение о недрах".
- 30 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Соглашение об использовании украинских ресурсов будет подлежать обязательной ратификации в украинском парламенте, тогда как в США голосование Конгресса на этом этапе не является обязательным.
- 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".