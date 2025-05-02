В Раде зарегистрировали законопроект о создании "инвестиционного фонда восстановления"

Кабинет Министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Соединенными Штатами Америки о создании "Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления".

Источник: проект Закона о ратификации Соглашения №0309, постоянный представитель КМ в ВР Украины Тарас Мельничук

Детали: Соглашение между правительствами США и Украины касается 57 минералов, в нем также говорится о военной помощи от США, однако немало деталей, в том числе тех, которые имеют политическое значение, будут прописаны в "техническом соглашении", которое по состоянию на сейчас не готово.

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