Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Запорожье количество раненых из-за массированной атаки БпЛА возросло до 28 – ОВА

Иван ДьяконовПятница, 2 мая 2025, 05:37
В Запорожье количество раненых из-за массированной атаки БпЛА возросло до 28 – ОВА
Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье количество раненых в результате российского массированного удара дронами возросло до 28.

Источник: председатель ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Россияне ударили по гражданской инфраструктуре города. Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры".

Реклама:

Предыстория: 

  • Вечером 1 мая российские оккупационные войска нанесли по Запорожью не менее 10 ударов. Произошли несколько пожаров.
  • Ранее сообщалось о 14 пострадавших в результате вражеской атаки - 10 мужчин и четыре женщины. Девять из них были доставлены в больницы, пятеро получили медицинскую помощь на месте.

Запорожьежертвыбеспилотникироссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Запорожье количество раненых из-за массированной атаки БпЛА возросло до 28 – ОВА
Прибыли от соглашения о недрах между Украиной и США может не быть еще 10 лет – Reuters
обновляется, фотоАрмия РФ нанесла не менее 10 ударов по Запорожью: 14 человек получили ранения
Трамп подтвердил отставку Волца: он станет постпредом США при ООН
У Трампа объявили, кто временно возглавит посольство США в Украине
видео, фото, обновлено"Украинская правда" получила видео покушения на Стерненко
Все новости...
Украинско-американский инвестфонд может заработать уже через несколько месяцев – Свириденко
ООС: боевики стреляли дважды, ранен военный
У Трампа объявили, кто временно возглавит посольство США в Украине
Минобороны реорганизует Государственного оператора тыла для объединения с АОЗ
Последние новости
06:11
США отправили Украине непригодные к полетам F-16 как источник запчастей – СМИ
05:37
В Запорожье количество раненых из-за массированной атаки БпЛА возросло до 28 – ОВА
05:02
Украинские FPV-дроны в 2025-м подешевеют на 20-30% – CEO Vyriy Drone
04:39
На Киевщине ПВО работает по российским дронам
04:04
Прибыли от соглашения о недрах между Украиной и США может не быть еще 10 лет – Reuters
03:35
Украинские аэростаты против вражеских дронов ретранслируют связь на 100 км
03:01
Опрос: 16% австрийцев готовы защищать страну с оружием в руках
02:03
ФСБ готовит показательные теракты в регионах России на 9 мая – InformNapalm
01:20
Украинско-американский инвестфонд может заработать уже через несколько месяцев – Свириденко
00:54
В Раде зарегистрировали законопроект о создании "инвестиционного фонда восстановления"
Все новости...
Реклама:
Реклама: