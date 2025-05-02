В Запорожье количество раненых из-за массированной атаки БпЛА возросло до 28 – ОВА
Пятница, 2 мая 2025, 05:37
В Запорожье количество раненых в результате российского массированного удара дронами возросло до 28.
Источник: председатель ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "Россияне ударили по гражданской инфраструктуре города. Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры".
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Предыстория:
- Вечером 1 мая российские оккупационные войска нанесли по Запорожью не менее 10 ударов. Произошли несколько пожаров.
- Ранее сообщалось о 14 пострадавших в результате вражеской атаки - 10 мужчин и четыре женщины. Девять из них были доставлены в больницы, пятеро получили медицинскую помощь на месте.