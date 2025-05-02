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FPV-дроны взлетали с морских беспилотников: стали известны подробности ночной атаки на Крым

Украинская правдаПятница, 2 мая 2025, 18:18
FPV-дроны взлетали с морских беспилотников: стали известны подробности ночной атаки на Крым
Скриншот

В ночь на 2 мая в оккупированном Крыму произошла масштабная комбинированная атака беспилотников, в ходе которой были поражены военные объекты, в частности аэродромы тактической авиации.

Источник: спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телемарафона

Детали: По его словам, во время атаки была использована следующая схема: морские беспилотники выступили в роли "платформ-носителей" для FPV-дронов, которые взлетали с них и наносили точечные удары по целям на суше.

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Прямая речь Сергея Братчука: "Так называемый "губернатор" Севастополя Развожаев признал, что атака действительно имела место. Он говорит об использовании Украиной морских дронов. Соответственно, морские дроны стали "носителями" для наших других "комаров" – FPV, которые взлетают с них и наносят удары по военным объектам в Крыму… Кроме того, было громко там, где находятся аэродромы, с которых взлетает вражеская тактическая авиация, и такие площадки, как Гвардейское, где размещена ракетная бригада".

Предыстория:

  • Утром 2 мая российское Минобороны заявило о массированной атаке БПЛА на Крым и о том, что их средства ПВО якобы уничтожили 121 "украинский беспилотник" над территорией оккупированного полуострова и рядом регионов РФ.

Крымвзрывбеспилотники
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