FPV-дроны взлетали с морских беспилотников: стали известны подробности ночной атаки на Крым

В ночь на 2 мая в оккупированном Крыму произошла масштабная комбинированная атака беспилотников, в ходе которой были поражены военные объекты, в частности аэродромы тактической авиации.

Источник: спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телемарафона

Детали: По его словам, во время атаки была использована следующая схема: морские беспилотники выступили в роли "платформ-носителей" для FPV-дронов, которые взлетали с них и наносили точечные удары по целям на суше.

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Прямая речь Сергея Братчука: "Так называемый "губернатор" Севастополя Развожаев признал, что атака действительно имела место. Он говорит об использовании Украиной морских дронов. Соответственно, морские дроны стали "носителями" для наших других "комаров" – FPV, которые взлетают с них и наносят удары по военным объектам в Крыму… Кроме того, было громко там, где находятся аэродромы, с которых взлетает вражеская тактическая авиация, и такие площадки, как Гвардейское, где размещена ракетная бригада".

Предыстория: