Лидер ультраправой партии в Румынии решил оспорить результаты выборов президента

Лидер ультраправой партии AUR, кандидат в президенты Румынии Джордже Симион все же решил обжаловать результаты выборов, хотя перед тем признал свое поражение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на HotNews.ro

Детали: Симион заявил, что результаты выборов будут обжалованы в Конституционном суде на тех же основаниях, по которым в декабре прошлого года были отменены результаты первого тура президентских выборов.

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"Мы не побеждены. Мы не сдаемся. Никто нас не победил. Румынский народ проснулся и не будет спать. Из уважения к 5 миллионам румын, которые поставили на нас свою печать, я хочу объявить вам, что мы не оставим все так, как они хотят", – заявил он.

"Мы обжалуем избрание Никушора Дана в Конституционном суде по тем же причинам, по которым они отменили декабрьские выборы", – объявил Симион.

Он пожаловался на избирательный туризм в Молдове, "административный ресурс другого государства", заявил о "вмешательстве не только со стороны Республики Молдова, но и со стороны французского государства".

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"Показания создателя Telegram, в которых он говорит, что французское правительство вмешалось, чтобы цензурировать наши голоса, являются показательными. Я требую показаний основателя Telegram до того, как выборы будут признаны действительными", – сказал Симион.

При этом он сразу выразил сомнение, что его заявление в Конституционный суд будет успешным.

Симион также объявил, что его партия не будет участвовать в переговорах или инаугурации нового правительства.

Стоит отметить, что Симион ранее признал свое поражение на выборах и поздравил с победой своего соперника, мэра Бухареста Никушора Дана.

Он объяснил во вторник, что сделал это, чтобы избежать кровопролития

"То, что мы избежали кровопролития в воскресенье, не означает, что нас надо держать за дураков", – сказал Симион.

"Если наш запрос будет отклонен, это будет еще одним доказательством того, что эта мерзкая система совершила переворот против воли румынского народа", – заявил он.

Подсчет 100% бюллетеней показал, что Никушор Дан – проевропейский мэр Бухареста – победил на президентских выборах в Румынии с результатом 53,60% голосов.

Детальный анализ читайте в статье: Румыния выбирает ЕС: почему президентские выборы у соседей стали сенсацией европейского масштаба.