Финляндия усиливает контроль за военной активностью РФ вблизи своих рубежей

Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия пристально отслеживает действия России вблизи общей границы, после сообщений вооруженных сил и СМИ о том, что российская сторона наращивает строительство военной инфраструктуры у финской границы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Спутниковые снимки, опубликованные в прошлом месяце в New York Times, свидетельствуют о расширении российской военной инфраструктуры вблизи границы с Финляндией.

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"Россия строит дополнительную инфраструктуру, чтобы после окончания войны (в Украине) иметь возможность перебросить больше войск", – сообщили AFP в финских вооруженных силах.

Хяккянен в комментарии агентству подчеркнул, что Финляндия вместе со своими союзниками "внимательно следит за действиями и намерениями России и оценивает их".

"Мы имеем прекрасные возможности для наблюдения за действиями России. Как член Альянса, Финляндия занимает прочную позицию в сфере безопасности", – сказал министр.

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По его словам, Финляндия имеет "надежную национальную оборону", основанную на всеобщей воинской повинности и больших резервных силах.

"Все наше общество значительно вложилось в подготовку к различным видам нарушений и кризисов", – добавил он.

Финляндия, которая отказалась от многолетней политики военного нейтралитета и вступила в НАТО в 2023 году, имеет 1340-километровую границу с Россией.

В свою очередь руководитель стратегического планирования Сил обороны Финляндии генерал-майор Сами Нурми прогнозирует, что Россия продолжит наращивание сил у своих границ после окончания войны в Украине.

По данным финских СМИ, Финляндия готовится к тому, что Соединенные Штаты не будут придерживаться ключевой статьи 5 НАТО, которая предусматривает совместную оборону государствами-членами в случае нападения на одного союзника.

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