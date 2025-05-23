Politico: немецкая фирма Kontron поставляла России технологии, несмотря на санкции

Немецкая технологическая компания смогла экспортировать в Россию технологии, подпадающие под ограничения, даже после того, как Европейский Союз ввел новый раунд санкций против режима Владимира Путина за вторжение в Украину.

Источник: расследование издания Politico

Детали: Компания Kontron, которая работает в ЕС, Великобритании и Америке, использовала свою словенскую дочернюю компанию для экспорта телекоммуникационных технологий на сумму более 3,5 млн евро в свое российское подразделение в конце 2023 года.

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Это произошло несмотря на несколько волн санкций ЕС, вступивших в силу в 2023 году, включая 11-й раунд в июне того же года, направленный на ограничение экспорта передовых технологий и технологий двойного назначения в Россию.

Данные об экспорте, проверенные Politico, показывают, что с июля по ноябрь 2023 года, через несколько месяцев после введения санкций в июне, словенская дочерняя компания Kontron, Kontron d.o.o, отправила 11 партий товаров в свою российскую дочернюю компанию Iskra Technologies.

Среди экспортируемых технологий был продукт двойного назначения, который может контролировать и перехватывать трафик связи, известный как SI3000.

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Компания заявила, что поставки, которые включали высокотехнологичные товары и товары двойного назначения, запрещенные санкциями ЕС после вторжения России в Украину, были существующими заказами, разрешенными благодаря экспортным лицензиям, предоставленным ей правительством Словении. Она заявила, что прекратила все новые поставки после новой волны санкций в июне 2023 года.

Ето дело вызвало новые вопросы относительно способности России получить доступ к важным технологиям даже в условиях ограничений и побудило к призывам усилить режим глобальных санкций.

Компания Kontron заявила, что "значительно" сократила свои инвестиции в России после вторжения в Украину, уменьшив количество своих сотрудников с почти 600 до 240.

Однако Kontron сохраняет присутствие на российском рынке через свою дочернюю компанию Iskra Technologies.

Iskra Technologies сама попала под санкции ЕС в декабре 2024 года, и Kontron сохраняет полный контроль над этой санкционированной организацией.

Ранее сообщалось, что в Польше три человека оказались за решеткой в связи с игнорированием санкций ЕС, введенных против России и Беларуси.

В марте стало известно, что немецкий суд решил начать уголовное производство против двух бывших руководителей немецкого машиностроительного гиганта Siemens, которых обвиняют в нарушении санкций из-за содействия экспорту газовых турбин в оккупированный Россией Крым.