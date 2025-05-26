В "Европейской солидарности" предлагают наказывать членов СНБО за незаконные решения по санкциям

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" предлагают Верховной Раде установить ответственность членов Совета национальной безопасности и обороны за принятие незаконных решений при применении санкций.

Источник: "Интферфакс-Украина" со ссылкой на законопроект №13311 на сайте парламента и на комментарий соавтора законопроекта Ирины Фриз

Прямая речь Фриз: "Этот законопроект предлагает ввести персональную ответственность членов СНБО за незаконные решения по санкциям. Если Совет нацбезопасности принимает решение, которое позже признают незаконным, то за причиненный ущерб будут отвечать не все налогоплательщики, а конкретные должностные лица, которые за это проголосовали".

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Детали: По ее словам, законопроект также позволяет обжаловать в суде указ президента, который утверждает решение СНБО.

"В случае победы в суде – пострадавшее лицо сможет получить компенсацию за убытки: в частности, возвращение арестованного имущества или возмещение потерь", – отметила Фриз.

Прямая речь: "Этот закон важен для того, чтобы санкции не превратились в политическое оружие. Инициатива появилась, в частности, после решения СНБО о санкциях против лидера "Европейской солидарности", народного депутата Петра Порошенко. Это решение – пример, когда санкции используются не ради безопасности, а для политического давления".

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Детали: Согласно предложенным изменениям в закон "О Совете национальной безопасности и обороны Украины" президент пересматривает и/или отменяет