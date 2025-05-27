В Госдепе посоветовали России меньше думать о заявлениях Трампа, а больше – об остановке войны

Пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс заявила, что Россия может показать свою заинтересованность в мирном процессе, если будет больше думать о том, что может сделать для "остановки кровопролития" в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг

Детали: Пресс-секретарь Госдепа попросили прокомментировать реакцию Кремля на критику Владимира Путина со стороны президента США, который назвал его "сумасшедшим" после воздушного террора против Украины.

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Брюс подчеркнула, что Дональд Трамп стремится "решительно настроен" остановить войны, начатые до его вступления в должность, и его комментарии в сторону Путина "четко указывают на личную заинтересованность в сути происходящего".

"Если бы россияне заботились о сути того, как это происходит (война в Украине. – Ред.), они бы меньше думали об этом (заявления Трампа. – Ред.), а больше о том, что они могут сделать, что в их руках, чтобы остановить резню и убийства, которые происходят сейчас", – добавила она.

По мнению представительницы внешнеполитического ведомства США, "достаточно четко видно, в какой позиции находятся обе стороны" войны РФ против Украины.

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Свежее заявление Трампа о Путине, который "играет с огнем", по словам Брюс, является "четким выражением" его мнения о происходящем.

"И я думаю, что Россия должна отнестись к этому серьезно", – отметила она.

В течение последних нескольких дней Россия массированно била по украинским регионам, на что 25 мая Трамп уже отреагировал и заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

По данным WSJ, Трамп обдумывает возможность введения санкций против РФ на этой неделе, но решение не гарантировано.

Кроме этого, СМИ писали, что американский лидер "серьезно рассматривает" возможность снять все ограничения, введенные во времена Джо Байдена в отношении военных действий Украины.