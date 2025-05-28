Мерц: Германия расширяет военную поддержку Украины без ограничений на дальнобойное оружие

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о продолжении и расширении военной помощи Украине, включая выделение значительной части средств на систему Starlink и намерениями приобрести дальнобойные украинские системы вооружения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Мерца во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине

Детали: Канцлер подтвердил, что не планирует вдаваться в детали запланированной военной помощи, но все же некоторые раскрыл.

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"Могу сказать, наша военная поддержка будет продолжена и расширена для того, чтобы Украина и сейчас, и в будущем могла защитить себя от российской агрессии. В связи с этим хочу сказать, что мы предоставим существенную часть средств на Starlink для Украины", – заявил Мерц.

Он также сообщил, что министры обороны обеих стран сегодня подпишут заявление о намерениях о приобретении Германией дальнобойных систем украинского производства.

При этом Мерц подчеркнул, что для Украины не должно быть ограничений на применение дальнобойного оружия. "Украина сможет в полном объеме себя защищать", – заявил немецкий канцлер.

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Президент Зеленский со своей стороны отметил, что он рад новым договоренностям по совместным проектам в области совместного производства. "Мы не будем публично говорить все детали. Но сегодня есть наши договоренности об инвестициях в производство в Украине, прежде всего – оружия. Это производство дронов", – сказал он.

Зеленский пояснил, что речь идет о финансировании новых проектов, которые уже есть в наличии: "Мы просто хотим, чтобы их было столько, сколько нам нужно. Сегодня будут сделаны первые шаги по финансированию между нашими странами".

Напомним: