Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мерц: Германия расширяет военную поддержку Украины без ограничений на дальнобойное оружие

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцСреда, 28 мая 2025, 15:54
Мерц: Германия расширяет военную поддержку Украины без ограничений на дальнобойное оружие
Мерц Зеленский. фото: Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о продолжении и расширении военной помощи Украине, включая выделение значительной части средств на систему Starlink и намерениями приобрести дальнобойные украинские системы вооружения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Мерца во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине

Детали: Канцлер подтвердил, что не планирует вдаваться в детали запланированной военной помощи, но все же некоторые раскрыл.

Реклама:

"Могу сказать, наша военная поддержка будет продолжена и расширена для того, чтобы Украина и сейчас, и в будущем могла защитить себя от российской агрессии. В связи с этим хочу сказать, что мы предоставим существенную часть средств на Starlink для Украины", – заявил Мерц.

Он также сообщил, что министры обороны обеих стран сегодня подпишут заявление о намерениях о приобретении Германией дальнобойных систем украинского производства.

При этом Мерц подчеркнул, что для Украины не должно быть ограничений на применение дальнобойного оружия. "Украина сможет в полном объеме себя защищать", – заявил немецкий канцлер.

РЕКЛАМА:

Президент Зеленский со своей стороны отметил, что он рад новым договоренностям по совместным проектам в области совместного производства. "Мы не будем публично говорить все детали. Но сегодня есть наши договоренности об инвестициях в производство в Украине, прежде всего – оружия. Это производство дронов", – сказал он.

Зеленский пояснил, что речь идет о финансировании новых проектов, которые уже есть в наличии: "Мы просто хотим, чтобы их было столько, сколько нам нужно. Сегодня будут сделаны первые шаги по финансированию между нашими странами".

Напомним:

  • 26 мая канцлер Фридрих Мерц заявил, что на оружие, поставленное Германией Украине, больше не распространяются ограничения по дальности и, следовательно, по применению против территории России. Он уточнил, что США, Британия, Франция и Германия сняли ограничения на дальнобойные удары Украины по России несколько месяцев назад.
  • Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль в ответ заявил, что в правительственной коалиции не было никаких новых договоренностей об изменении курса относительно снятия ограничений на дальнобойные удары для Украины по территории РФ.

Германияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украина обязалась быстро отменить "правки Лозового" для вступления в ЕС – Минюст
фото, видеоУкраинские дроны поразили под Москвой завод "Радуга", который производит крылатые ракеты
Умер народный депутат Сергей Швец
Зеленский: Украине нужно $30 миллиардов для производства оружия и сдерживания РФ
Зеленский готов к встрече с Трампом и Путиным в любом формате
Зеленский: США не поддержат уход Украины с контролируемых ею территорий
Все новости...
Германия
Мерц пообещал "сделать все", чтобы "Северный поток 2" не заработал
Зеленский прибыл в Германию, где встретится с Мерцом
Немецкие политики призывают Мерца поддержать передачу Taurus Украине
Последние новости
17:41
Германия обещает Украине военную помощь на 5 млрд евро
17:36
Уничтожение церкви в Ровенской области не нарушает закона – ответ управления культуры
17:26
Суд во Франции вынес приговор хирургу, изнасиловавшему 299 детей
17:08
футболПолтавская "Ворскла" уже в третий раз получила трансферный бан от ФИФА
17:04
Украинские военные вооружаются "Чуйкой 3.0": детектор перехватывает видеосигнал FPV-дронов
17:01
В Киеве 16-летний подросток избил бездомного, с которым выпивал: потерпевший скончался в больнице
16:49
Нардеп назвал предательством закупку импортной, а не украинской военной формы: ДОТ ответил
16:48
Харьков без главного архитектора: активисты требуют прозрачный конкурс
16:40
Украина обязалась быстро отменить "правки Лозового" для вступления в ЕС – Минюст
16:12
Оценивание школьников в НУШ: что нужно знать родителям
Все новости...
Реклама:
Реклама: