Посадить боевой самолет на автодорогу: страны НАТО отработали сложный маневр в Финляндии и Швеции

Страны НАТО провели учения в Финляндии и Швеции, отработав посадку боевой авиации на автомобильные дороги.

Источник: об этом сообщили в Объединенном воздушном командовании НАТО, пишет "Европейская правда"

Детали: В Финляндии с 26 по 30 мая проходят учения JPH, в которых принимают участие более 20 самолетов стран-членов НАТО и почти 2 тысячи военнослужащих.

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Впервые в JPH был включен этап Baana, во время которого боевые самолеты – в частности, финские F/A-18 Hornet и учебные Hawk – осуществляли взлеты и посадки на участке автомагистрали E75 вблизи авиабазы Тиккакоски в Ювяскюля.

К этому этапу впервые присоединились ВВС Нидерландов: многоцелевые истребители пятого поколения F-35A Lightning II совершали маневры на шоссе. Нидерландские F-35 также интегрировались с финскими F/A-18, что усилило взаимодействие между истребителями четвертого и пятого поколения.

Параллельно в Швеции проходили учения по коротким взлетно-посадочным маневрам на закрытых дорогах: военно-транспортные самолеты C-130 Hercules из ВВС Швеции, Норвегии и совместного немецко-французского подразделения BATS совершали взлеты и посадки на ограниченных участках дорог.

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Эти учения подчеркивают приверженность НАТО концепции ACE, которая позволяет быстро перемещать войска и усложняет задачу противнику. Такая мобильность усиливает региональную обороноспособность, адаптивность и сдерживание угроз.

Действуя из неожиданных мест и укрепляя региональные связи, силы НАТО усиливают свою способность сдерживания и боеготовность.

Напомним, в Литве на май назначили военные учения с участием литовской армии и союзников в НАТО.

Польша проведет собственные военные учения совместно со странами НАТО в ответ на масштабные российско-белорусские маневры "Запад".