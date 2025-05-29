Генштаб: С начала суток на фронте произошло 119 столкновений

С начала суток 29 мая на фронте произошло 119 боевых столкновений, из них 39 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 58 авиационных ударов, применив одну ракету и 113 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1113 дронов-камикадзе и осуществили 4236 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении наши войска остановили четыре атаки противника вблизи Старицы и Волчанска, еще две атаки продолжаются.

На Купянском направлении противник совершил три атакующих действия позиций наших защитников в районе Новой Кругляковки. Украинские защитники остановили две вражеские атаки, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики семь раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Липовое, Грековка и Редкодуб. К этому времени незавершенными остаются еще три боестолкновения.

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На Северском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки в сторону Григорьевки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано пять боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в направлениях Предтечино, Белой Горы, Ступочек и в районе Курдюмовки.

На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили неподалеку Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 39 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Заря, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг 21 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Багатир, Зеленое Поле, Новополь, Свободное Поле и Новодаровка.

Дважды атаковал агрессор на Ореховском направлении, бои шли вблизи Степного.

На Приднепровском направлении враг провел одно наступательное действие, успеха не имел.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 11 атак российских захватчиков, десять боестолкновений до сих пор продолжаются.