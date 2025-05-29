США подтвердили, что Израиль согласился на перемирие в Газе, ждут ответа ХАМАС

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Израиль поддержал предложение Соединенных Штатов об объявлении 60-дневного перемирия в секторе Газа и освобождении захваченных террористами ХАМАС заложников.

Источник: об этом она сказала на брифинге в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News

Детали: Левитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Виткофф подал ХАМАС предложение о прекращении огня в Газе, "которое Израиль поддержал и одобрил".

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"Израиль поддержал это предложение перед тем, как оно было отправлено ХАМАС", – уточнила она, добавив, что соответствующие переговоры продолжаются.

Пресс-секретарь Белого дома сказала, что, по ее информации, ХАМАС еще не одобрил соглашение.

Группировка в заявлении, позже направленном агентству АР, заявила, что получила предложение о перемирии в Газе и "ответственно его рассматривает, чтобы удовлетворить интересы нашего народа, оказать ему помощь и достичь постоянного прекращения огня в секторе Газа".

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Предложение, как ранее сообщалось, предусматривает установление 60-дневного перемирия в Газе в обмен на взаимное освобождение удерживаемых ХАМАС заложников и боевиков, содержащихся в израильских тюрьмах.

В предложении Виткоффа нет четких гарантий со стороны США, которые должны были бы обеспечить, что временное перемирие станет шагом к длительной остановке боевых действий.

Ранее СМИ сообщали, что США верят в скорый "прорыв" в переговорах по прекращению боевых действий в секторе Газа.