Зеленский о массированном ударе по Харькову: Никаких военных целей, Россия бьет по жилой застройке
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар российских дронов по Харькову, отметив, что Россия бьет по жилой застройке, а не по военным целям.
Источник: Зеленский в соцсетях
Детали: Президент отметил, что "именно сейчас Россия в очередной раз атакует Украину".
Он добавил, что Харьков подвергся атаке "Шахедов".
В результате удара повреждены жилые дома, предприятия, гражданская инфраструктура.
Зеленский добавил, что по состоянию на сейчас известно о более чем 40 пострадавших. На местах работают спасатели и соответствующие службы.
Прямая речь Зеленского: "Никаких военных целей не было и не могло быть.
Россия бьет по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они укладывают своих детей спать.
Отдавать такие приказы, выполнять их могут только нелюди.
Пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине превращается в ужас, из-за которого теряются жизни.
Украине нужно усиление ПВО. Нужны сильные и реальные решения от наших партнеров: Соединенные Штаты, Европа, все наши партнеры, которые хотят мира. Только сила и санкции заставят Россию остановиться".