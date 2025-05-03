Зеленский о массированном ударе по Харькову: Никаких военных целей, Россия бьет по жилой застройке

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар российских дронов по Харькову, отметив, что Россия бьет по жилой застройке, а не по военным целям.

Источник: Зеленский в соцсетях

Детали: Президент отметил, что "именно сейчас Россия в очередной раз атакует Украину".

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Он добавил, что Харьков подвергся атаке "Шахедов".

В результате удара повреждены жилые дома, предприятия, гражданская инфраструктура.

Зеленский добавил, что по состоянию на сейчас известно о более чем 40 пострадавших. На местах работают спасатели и соответствующие службы.

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Прямая речь Зеленского: "Никаких военных целей не было и не могло быть.

Россия бьет по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они укладывают своих детей спать.

Отдавать такие приказы, выполнять их могут только нелюди.

Пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине превращается в ужас, из-за которого теряются жизни.

Украине нужно усиление ПВО. Нужны сильные и реальные решения от наших партнеров: Соединенные Штаты, Европа, все наши партнеры, которые хотят мира. Только сила и санкции заставят Россию остановиться".