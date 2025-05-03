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Зеленский о массированном ударе по Харькову: Никаких военных целей, Россия бьет по жилой застройке

Ольга ГлущенкоСуббота, 3 мая 2025, 00:32
Зеленский о массированном ударе по Харькову: Никаких военных целей, Россия бьет по жилой застройке
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар российских дронов по Харькову, отметив, что Россия бьет по жилой застройке, а не по военным целям.

Источник: Зеленский в соцсетях

Детали: Президент отметил, что "именно сейчас Россия в очередной раз атакует Украину".

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Он добавил, что Харьков подвергся атаке "Шахедов".

В результате удара повреждены жилые дома, предприятия, гражданская инфраструктура.

Зеленский добавил, что по состоянию на сейчас известно о более чем 40 пострадавших. На местах работают спасатели и соответствующие службы.

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Прямая речь Зеленского: "Никаких военных целей не было и не могло быть.

Россия бьет по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они укладывают своих детей спать.

Отдавать такие приказы, выполнять их могут только нелюди.

Пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине превращается в ужас, из-за которого теряются жизни.

Украине нужно усиление ПВО. Нужны сильные и реальные решения от наших партнеров: Соединенные Штаты, Европа, все наши партнеры, которые хотят мира. Только сила и санкции заставят Россию остановиться".

ХарьковЗеленскийроссийско-украинская войнабеспилотники
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