США подготовили новые санкции против России – Reuters

По данным Reuters, американские чиновники завершили разработку новых экономических санкций против России.

Источник: Reuters со ссылкой на американских чиновников и источник, знакомый с этим вопросом.

Детали: Издание отмечает, что целями являются государственный российский энергетический гигант "Газпром", а также крупные компании, работающие в сфере природных ресурсов и банковском секторе, сказал представитель администрации, который, как и другие источники, пожелал остаться анонимным, чтобы обсудить этот вопрос.

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Чиновник не предоставил никаких других подробностей.

Однако, отмечает издание, не понятно, будет ли этот пакет одобрен Трампом, "чья симпатия к заявлениям и действиям Москвы сменилась разочарованием из-за игнорирования правителем России Владимиром Путиным его призывов к прекращению огня и мирным переговорам".

Совет национальной безопасности США "пытается скоординировать определенный набор более карательных действий против России", – сообщил источник, знакомый с этим вопросом. – Это должно быть подписано Трампом".

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"Это полностью его решение", – подтвердил второй американский чиновник.

"С самого начала президент четко заявил о своей приверженности достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня, - сказал спикер Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт. – Мы не комментируем детали текущих переговоров".

Министерство финансов США, которое реализует большинство американских санкций, не ответило на запрос о комментариях.

Дословно Reuters: "Одобрение Трампом новых санкций, которое последует за подписанием в среду американо-украинского соглашения о добыче полезных ископаемых, которое он активно продвигал как часть своих мирных усилий, может означать усиление его позиции в отношении Кремля".

Напомним:

В последние недели администрация Трампа пыталась форсировать "мирный процесс" между Украиной и Россией и, по данным СМИ, подготовила "окончательное предложение" по мирному урегулированию.

Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Впоследствии агентство Reuters ознакомилось с текстом предложений по прекращению войны России против Украины, которые были переданы американской стороне украинскими и европейскими официальными лицами на переговорах в Лондоне.

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