Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Атака на Харьков: ранены более 50 человек, Россия применила термобарические заряды

Роман ПетренкоСуббота, 3 мая 2025, 10:57
Атака на Харьков: ранены более 50 человек, Россия применила термобарические заряды
фото: сумская облпрокуратура

Во время атаки по Харькову вечером 2 мая российская армия применила ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями.

Источник: Харьковская облпрокуратура

Детали: Известно, что 51 человек пострадал в результате массированного удара российских БПЛА по Харькову. Среди пострадавших две девушки в возрасте 11 и 16 лет.

Реклама:

Враг применил не менее 15 БПЛА.

Под обстрелами были четыре района города: Основянский, Слободской, Салтовский и Киевский. В городе начались многочисленные пожары.

Прокуратура также объяснила о термобарических боевых частях.

РЕКЛАМА:

Дословно: "Такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что вызывает масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения.

Его использование является особо опасным и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права".

Что предшествовало: Вечером пятницы российские войска запустили по Харькову ударные беспилотники, в разных районах города прогремели взрывы, 46 человек пострадали.

Харьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоАтака на Харьков: ранены более 50 человек, Россия применила термобарические заряды
Над Украиной сбили 77 из 183 российских беспилотников
США подготовили новые санкции против России – Reuters
обновлено, фотоРФ запустила по Харькову беспилотники: 47 человек пострадали
В Польше демонтировали провокационную табличку на могиле воинов УПА
На Бали произошел блэкаут
Все новости...
Оккупанты говорят, что сбили почти 100 дронов и 11 ракет над Крымом
Беспилотники атаковали Новороссийск – начались пожары
В Британии посчитали, что Россия идет на рекорд по потерям собственной армии
Последние новости
11:28
Китай намекнул, что открыт к переговорам с США о тарифах
11:13
Переходный период: Трамп допустил короткую рецессию в США
10:57
фотоАтака на Харьков: ранены более 50 человек, Россия применила термобарические заряды
10:34
В Британии посчитали, что Россия идет на рекорд по потерям собственной армии
10:25
формула-118-летний дебютант Mercedes выиграл квалификацию спринта Гран-при Майами
10:20
Украинские военные присоединятся к шествию по случаю Дня Победы в Великобритании
09:59
США исключают Румынию из безвизовой программы
09:45
Президент Сербии прервал визит в США из-за проблем со здоровьем
09:33
фото, видеоБеспилотники атаковали Новороссийск – начались пожары
09:20
СМИ: Рубио может работать советником Трампа по нацбезопасности дольше, чем планировалось
Все новости...
Реклама:
Реклама: