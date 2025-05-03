Атака на Харьков: ранены более 50 человек, Россия применила термобарические заряды

Во время атаки по Харькову вечером 2 мая российская армия применила ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями.

Источник: Харьковская облпрокуратура

Детали: Известно, что 51 человек пострадал в результате массированного удара российских БПЛА по Харькову. Среди пострадавших две девушки в возрасте 11 и 16 лет.

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Враг применил не менее 15 БПЛА.

Под обстрелами были четыре района города: Основянский, Слободской, Салтовский и Киевский. В городе начались многочисленные пожары.

Прокуратура также объяснила о термобарических боевых частях.

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Дословно: "Такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что вызывает масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения.

Его использование является особо опасным и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права".

Что предшествовало: Вечером пятницы российские войска запустили по Харькову ударные беспилотники, в разных районах города прогремели взрывы, 46 человек пострадали.