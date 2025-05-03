Зеленский не поддержал идею Путина о трехдневном перемирии: Театральная постановка

Президент Владимир Зеленский назвал инициативу Владимира Путина объявить перемирие на три дня с 7 по 9 мая театральной постановкой для создания атмосферы выхода РФ из изоляции, и настаивает вместо этого на перемирии на 30 дней.

Источник: Зеленский во время закрытого общения с журналистами, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Безусловное прекращение огня - модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой - желательно раньше.

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Так давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться".

Детали: Зеленский отметил, что если РФ действительно готовы говорить о реальном прекращении огня, "мы должны поддержать американскую стратегию и на 30 дней пойти на прекращение огня".

Он также отметил, что полной тишины без ее качественного мониторинга достичь невозможно.

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Прямая речь Зеленского: "Это больше театральная постановка с его стороны. Потому что за два-три дня никакой план следующих шагов по окончанию войны построить невозможно.

И поэтому это просто выглядит не очень серьезно или очень несерьезно. Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, и чтобы всем было комфортно, безопасно - тем лидерам, или друзьям, или партнерам Путина, которые приедут, по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая, - помогать Путину никто не будет. Мы просто либо находимся в войне, либо Путин показывает, что он готов к прекращению огня, к первой части окончания войны. Мы готовы начинать с 1-го, с 3-го, с 5-го. Если ему нужна дата 7-е - нам все равно. С 7-го - 30 дней".

Что предшествовало: В Кремле сообщили, что правитель России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" в дни 80-летия победы в Великой отечественной войне, как россияне называют Вторую мировую войну.