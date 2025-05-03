Армия РФ сбросила взрывчатку на центр Херсона: ранены две женщины

В центре Херсона в субботу днём, 3 мая, армия России сбросила взрывное устройство с беспилотника. В результате атаки пострадали две мирные жительки – 55 и 83 лет.

Источник: Херсонская областная государственная администрация, Херсонская областная прокуратура

Дословно: "Около 12:50 в Херсоне военные армии РФ атаковали FPV-дроном одну из центральных улиц. В результате были ранены две женщины – 55 и 83 лет".

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Детали: По информации медиков, пострадавшие получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также осколочные ранения. Бригада скорой помощи доставила женщин в больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Также, по данным прокуратуры, утром того же дня под артобстрел попала Антоновка в Херсонской области – осколочные ранения получили 74-летняя женщина и 68-летний мужчина.

По данным фактам начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

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