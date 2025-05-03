Российский дрон второй раз за день атаковал центр Херсона: есть погибший и раненые

Около 18:30 в субботу, 3 мая, армия России нанесла удар по центру Херсона с применением беспилотника. В результате атаки, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое – получили ранения.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин

Детали: Российские военные нанесли удар по оживленному месту – в районе площади Свободы и ЦУМа.

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Дословно: "Прошу всех херсонцев в ближайшие дни воздержаться от посещения площади Свободы и района ЦУМа. Здесь наблюдается повышенная активность вражеских беспилотников".

Что этому предшествовало: