Россияне убили по меньшей мере двух человек в Донецкой области в субботу
Суббота, 3 мая 2025, 20:05
В результате российских атак в субботу 3 мая погибли по меньшей мере двое жителей Донецкой области.
Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь: "По меньшей мере 2 человека погибли и 1 ранен в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области.
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В Мирнограде россияне убили 56-летнего мужчину, повредили 6 частных домов. Вторая жертва – 69-летний житель Комара".
Детали: Филашкин также напомнил, что в Константиновке один человек получил ранения, повреждены многочисленные дома.