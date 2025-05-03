Россияне убили по меньшей мере двух человек в Донецкой области в субботу

В результате российских атак в субботу 3 мая погибли по меньшей мере двое жителей Донецкой области.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "По меньшей мере 2 человека погибли и 1 ранен в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области.

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В Мирнограде россияне убили 56-летнего мужчину, повредили 6 частных домов. Вторая жертва – 69-летний житель Комара".

Детали: Филашкин также напомнил, что в Константиновке один человек получил ранения, повреждены многочисленные дома.