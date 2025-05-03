Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне убили по меньшей мере двух человек в Донецкой области в субботу

Катерина ТищенкоСуббота, 3 мая 2025, 20:05
Россияне убили по меньшей мере двух человек в Донецкой области в субботу
последствия обстрелов Донетчины 3 мая, фото: Филашкин в Telegram

В результате российских атак в субботу 3 мая погибли по меньшей мере двое жителей Донецкой области.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "По меньшей мере 2 человека погибли и 1 ранен в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области.

Реклама:

В Мирнограде россияне убили 56-летнего мужчину, повредили 6 частных домов. Вторая жертва – 69-летний житель Комара".

Детали: Филашкин также напомнил, что в Константиновке один человек получил ранения, повреждены многочисленные дома.

Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Собиравшийся в Москву Вучич вряд ли сможет полноценно работать в ближайшие дни – врач
Индия снизила уровень представительства на параде в Москве 9 мая
Генштаб: Россияне 50 раз пытались прорваться на Новопавловском направлении
Уолтцу, потерявшему работу, предлагали несколько должностей на выбор – CBS
Украинский беспилотный катер впервые в истории сбил российский самолет
Зеленский: США должны отменить визы нардепам, которые не поддержат сделку о недрах
Все новости...
Донецкая область
Россияне трижды за день обстреляли Константиновку: ранен человек, поврежден газопровод
На Херсонщине и Донетчине - еще 5 погибших гражданских
Росіяни обстріляли Донеччину: одна людина загинула, ще троє поранені
Последние новости
21:15
ВидеоСпецназовцы показали уничтожение вражеского миномёта и гаубицы
21:10
Париж накрыло резкое похолодание и град
20:30
Пакистан испытал баллистическую ракету на фоне обострения отношений с Индией
20:26
WP сообщило, почему Трамп решил уволить своего советника по нацбезопасности Уолтца
20:05
Россияне убили по меньшей мере двух человек в Донецкой области в субботу
19:38
Сийярто ответил Зеленскому на критику по поводу блокирования вступления Украины в ЕС
19:31
В Германии почти 200 полицейских подозревают в экстремизме
19:22
Собиравшийся в Москву Вучич вряд ли сможет полноценно работать в ближайшие дни – врач
19:20
Российский дрон второй раз за день атаковал центр Херсона: есть погибший и раненые
19:16
Швеция хочет платить мигрантам по 32 тысячи евро за возвращение домой
Все новости...
Реклама:
Реклама: