Зеленский анонсировал новые санкции против посредников, помогающих России обходить ограничения

Украина готовит санкционный пакет, который будет направлен против субъектов в третьих странах, способствующих Кремлю в обходе международных ограничений.

Источник: вечернее обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Готовим наши санкционные пакеты – в частности, против субъектов и схем в третьих странах, которые, к сожалению, помогают России обходить часть санкций".

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Детали: Зеленский отметил, что международные санкции против российской энергетики и финансовой системы способны существенно повлиять на способность Кремля продолжать войну.

По его словам, текущая экономическая ситуация в России уже ухудшается, в частности из-за снижения цен на нефть, однако этого недостаточно, чтобы война стала для Москвы по-настоящему фундаментальной проблемой.

Он подчеркнул, что санкционное давление должно быть усилено именно в энергетическом и банковском секторах.

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Прямая речь: "Это ещё не такие условия, чтобы Россия ощутила войну как фундаментальную проблему для себя. Поэтому санкции мира — санкции против российской энергетики, против банков – точно могут помочь миру. Мы говорили об этом с партнёрами. Мы знаем, что партнёры нас услышали. Приближаем действия".

Детали: Зеленский также заявил, что Украина готова к немедленному прекращению огня при условии, что Россия сделает зеркальные шаги и обеспечит полную тишину как минимум на 30 суток.

Прямая речь: "Мы готовы как можно скорее, хоть с сегодняшнего дня, перейти к прекращению огня, если Россия готова к зеркальным шагам – к полной тишине, к продолжительной тишине минимум на 30 дней. Это честный срок, за который можно подготовить следующие шаги. Россия должна остановить войну и прекратить штурмы, прекратить обстрелы".

Дополнительно: По словам президента, Украина в ближайшее время ожидает важные решения относительно оборонной поддержки от международных партнёров, а также активно готовит основу для послевоенного восстановления.

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