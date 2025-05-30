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Байден заявил, что хорошо себя чувствует и надеется победить рак

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 30 мая 2025, 21:18
Байден заявил, что хорошо себя чувствует и надеется победить рак
Байден. Фото - getty images

Экс-президент США Джо Байден оптимистично оценил шансы на излечение от агрессивной формы рака, который у него обнаружили ранее в мае.

Источник: об этом он сказал журналистам в городе Нью-Касл штата Делавэр в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News

Детали: Байден в Нью-Касле выступил с речью на ежегодной церемонии памяти погибших в войнах в Мемориальном парке ветеранов. Это стало его первым публичным появлением после объявления о раке.

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Журналистам он сказал, что "чувствует себя хорошо", а в его окружении "все очень оптимистично настроены" относительно диагноза.

"Мы надеемся, что сможем победить эту болезнь", – добавил Байден.

Он также сообщил, что уже начал лечение, которое "сводится к приему таблеток".

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Как известно, у Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака с метастазами в костях. В заявлении офиса Байдена говорилось, что рак экс-президента США "характеризуется 9 баллами по шкале Глисона" (высокая степень злокачественности).

Трамп отреагировал на информацию об обнаруженном раке у Байдена и пожелал ему скорейшего выздоровления, но позже выразил удивление, что об онкологическом диагнозе его предшественника не стало известно раньше.

СШАБайден
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