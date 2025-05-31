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Британия подготовила 130-страничный документ, в котором говорится "о непосредственной и неотложной опасности" со стороны РФ

Иванна Костина, Роман ПетренкоСуббота, 31 мая 2025, 09:48
Британия подготовила 130-страничный документ, в котором говорится о непосредственной и неотложной опасности со стороны РФ
фото: Getty Images

Британия стоит перед "новой эпохой угроз", когда дроны, искусственный интеллект и другие технологии меняют характер войны более фундаментально, чем когда-либо в истории.

Источник: стратегический оборонный обзор британского правительства, который представят в понедельник, The Guardian, "Европейская правда"

Детали: 130-страничный документ, написанный тремя советниками премьер-министра Кира Стармера, будет предупреждать о "непосредственной и неотложной" опасности, которую представляет Россия, и, как ожидается, будет пытаться в значительной степени опираться на уроки, извлеченные из войны в Украине.

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Но он также сосредоточится на Китае, который будет описан не как враг, а как "изощренный и настойчивый вызов", который иногда готов сотрудничать с Москвой, и двух меньших "региональных дезорганизаторах" – Иране и Северной Корее.

В обзоре обрисована картина наиболее повышенной военной угрозы и угрозы безопасности со времен окончания холодной войны, хотя речь не идет о том, что интенсивность кибернетической и диверсионной деятельности Москвы означает, что Великобритания уже дрейфует в сторону войны с Россией.

Ожидается, что анализ, подготовленный группой экспертов во главе с бывшим генеральным секретарем НАТО Джорджем Робертсоном, не будет содержать новых обязательств по оборонным расходам. Вместо этого он подтвердит обязательство, взятое Стармером в феврале, увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к 2027 году и до 3% в следующем созыве парламента.

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Но обзор, скорее всего, будет использован для оправдания значительного увеличения среднесрочных оборонных расходов, которые, как ожидается, будут согласованы на саммите НАТО позже в июне и могут составить более 50 млрд фунтов стерлингов в реальном выражении.

Ожидается, что во время обзора также будет затронут вопрос численности британской армии на фоне сообщений о том, что Министерство обороны и Казначейство ведут споры о том, стоит ли включать обязательства по увеличению численности запланированных 73 000 военнослужащих.

Данные, опубликованные на этой неделе, показывают, что численность армии упала до самого низкого уровня со времен Наполеона и даже раньше: на 1 апреля количество солдат, проходящих постоянную военную подготовку, составляло 70 860 человек, что на 2,3% меньше, чем в предыдущем году.

Обязательство увеличить численность армии на 5 000 человек, если удастся провести набор, будет стоить около 2,5 млрд фунтов стерлингов в год в виде дополнительной зарплаты, жилья, обмундирования и других ресурсов. Но в случае успеха это поможет вооруженным силам выполнить обязательства, которые, вероятно, будут расти в ближайшие годы.

Как сообщалось, британские военные потратят более 1 млрд фунтов стерлингов ($1,35 млрд) на искусственный интеллект и команду хакерских атак.

Напомним, в Североатлантическом альянсе выдвинули идею включить расходы на кибербезопасность и деятельность, связанную с охраной границ и побережья, в новый целевой показатель "околовоенных" расходов Альянса в размере 1,5% ВВП.

ВеликобританияРосcиявойна
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