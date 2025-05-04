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Россияне атаковали Киев БпЛА: в результате падения обломков возникли пожары, пострадали дети

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 4 мая 2025, 00:58
Россияне атаковали Киев БпЛА: в результате падения обломков возникли пожары, пострадали дети
иллюстративное фото: соцсети ГСЧС

В Киеве в результате падения обломков вражеских дронов произошли пожары, было одно обращение к медикам, пострадали двое детей и трое женщин.

Источник: начальник КМВА Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко

Детали: Ткаченко сообщал, что зафиксированы падения обломков в Оболонском, Шевченковском и Святошинском районах столицы.

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Впоследствии он отметил, что в Оболонском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля и верхних этажей жилого дома.

В Святошинском районе в результате падения обломков БПЛА пожар в трех частных домах.

Прямая речь Ткаченко: "В Оболонском районе по другому адресу горит 7 автомобилей".

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Обновлено: По данным Кличко, было одно обращение к медикам в Святошинском районе. Помощь медики оказали на месте.

Позже Ткаченко сообщил, что в Оболонском районе в результате атаки пострадали двое детей 14 и 17 лет.

Также, по данным Ткаченко, в Святошинском районе три женщины обратились к медикам с острой реакцией на стресс. Им предоставили помощь на месте.

Киевбеспилотникипожар
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