ГСЧС о ночной вражеской атаке на Киев: семеро пострадавших, есть разрушение

В ночь на 4 мая в результате атаки российских беспилотников в столице возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском, 7 пострадавших, из которых 2 детей.

Источник: ГСЧС

Детали: В Оболонском райне возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю. Частично разрушено перекрытие кровли.

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По другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома.

В Святошинском районе пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах.

В Шевченковском – загорелось дерево, повреждено электросопротивление и дорожное полотно под железнодорожным мостом.

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фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Дословно: ГСЧС: "В целом в результате атаки беспилотниками пострадали 7 человек, из которых 2 детей. Информация о пострадавших уточняется".