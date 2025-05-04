Зеленский после ночных обстрелов: Нужно прекращение огня не на праздники, а на каждый день

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночные обстрелы России и заявил, что Украине нужно реальное прекращение огня и она готова к этому.

Источник: Зеленский в Facebook

Детали: Зеленский напомнил, что в ночь на 4 мая спасатели в Киеве тушили пожары после атаки российских дронов по спальным районам, а в Черкассах горело общежитие.

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Президент сообщил, что большинство из 165 беспилотников, которыми ударила РФ в воскресенье, - иранские "Шахеды". Они ими атаковали по Харьковской, Николаевской, Киевской области.

Прямая речь Зеленского: "Россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине. Это цинизм высочайшего уровня...

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... Нужно реальное прекращение огня. Украина готова к тишине с любого дня, но минимум на месяц, чтобы положить конец войне. Если тишина, то ежедневно, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день".

Напомним: В ночь на 4 мая в результате атаки российских беспилотников в столице возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском, 11 пострадавших, из которых 2 детей.