Шестеро человек ранены в Донецкой области в результате российских атак

По меньшей мере шесть человек пострадали в Донецкой области в воскресенье утром в результате серии атак российской армии.

Источник: глава ОВА Вадим Филашкин

Детали: В Дружковке вражеский дрон атаковал промышленную зону, ранив троих мирных жителей в возрасте от 65 до 69 лет. В настоящее время устанавливаются масштабы разрушений.

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В городе Покровск пострадали ещё двое человек, повреждён один частный дом.

В селе Заречное Лиманской общины в результате удара ранена одна женщина, два жилых дома полностью уничтожены.

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