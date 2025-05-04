Шестеро человек ранены в Донецкой области в результате российских атак
Воскресенье, 4 мая 2025, 17:44
По меньшей мере шесть человек пострадали в Донецкой области в воскресенье утром в результате серии атак российской армии.
Источник: глава ОВА Вадим Филашкин
Детали: В Дружковке вражеский дрон атаковал промышленную зону, ранив троих мирных жителей в возрасте от 65 до 69 лет. В настоящее время устанавливаются масштабы разрушений.
Реклама:
В городе Покровск пострадали ещё двое человек, повреждён один частный дом.
В селе Заречное Лиманской общины в результате удара ранена одна женщина, два жилых дома полностью уничтожены.
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- В Днепропетровской области в воскресенье в результате вражеских обстрелов погиб мужчина, ещё трое человек получили ранения.