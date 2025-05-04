Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шестеро человек ранены в Донецкой области в результате российских атак

Украинская правдаВоскресенье, 4 мая 2025, 17:44
Шестеро человек ранены в Донецкой области в результате российских атак
глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

По меньшей мере шесть человек пострадали в Донецкой области в воскресенье утром в результате серии атак российской армии.

Источник: глава ОВА Вадим Филашкин

Детали: В Дружковке вражеский дрон атаковал промышленную зону, ранив троих мирных жителей в возрасте от 65 до 69 лет. В настоящее время устанавливаются масштабы разрушений.

Реклама:

В городе Покровск пострадали ещё двое человек, повреждён один частный дом.

В селе Заречное Лиманской общины в результате удара ранена одна женщина, два жилых дома полностью уничтожены.

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Донецкая областьвойнаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоВоздушные силы показали программиста, который сбил первый в мире "Кинжал"
Трамп уже говорит, что не будет идти на третий президентский срок
NYT: США передадут Украине Patriot, базировавшийся в Израиле
Си Цзиньпин подтвердил участие в параде 9 мая в Москве
Зеленский прибыл в Чехию
видеоЗапущенная из Йемена ракета попала в аэропорт в Тель-Авиве
Все новости...
Донецкая область
РФ атаковала 6 "Геранями" строительную базу в Славянске - ГВА
Трое погибших и более 10 раненых гражданских - в Донецкой и Херсонской областях
Появилось новое видео разрушенного оккупантами Торецка
Последние новости
19:44
Фаворит выборов в Румынии обещает передать власть "дисквалифицированному" Джорджеску
19:34
видеоВоздушные силы показали программиста, который сбил первый в мире "Кинжал"
19:14
Чехия готовит поставку боеприпасов Украине на 2026 год
18:55
Зеленский о провокациях на 9 мая: Если кто-то верит россиянам – может испытать на себе
18:54
Украинская гимнастка Онофрийчук завоевала бронзу в кросс-батле на Европейском Кубке в Баку
18:49
Космический телескоп "Хаббл" сделал фото удаленной галактики с необычным звездным рукавом
18:36
В Чехии планируют создать украинско-чешскую школу F-16
18:20
обновленоУкраина в этом году может получить 1,8 млн боеприпасов по "чешской инициативе" – Зеленский
18:15
Маск создал свой город в Техасе
17:59
Трамп уже говорит, что не будет идти на третий президентский срок
Все новости...
Реклама:
Реклама: