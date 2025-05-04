Чехия готовит поставку боеприпасов Украине на 2026 год
Чехия уже сейчас работает над организацией поставок артиллерийских снарядов для Украины на 2026 год, поскольку не ожидает достижения мира в этом году.
Источник: заявление президента Чехии Петра Павела на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда"
Подробности: Речь идет о продолжении "чешской инициативы" по поставке боеприпасов Украине. Президент Чехии подтвердил, что в рамках этой инициативы в текущем году планируется передать Украине 1,8 миллиона артиллерийских снарядов.
Прямая речь: "В то же время мы уже обсуждаем поставки боеприпасов на следующий год. Мы не можем исходить из того, что в этом году уже будет достигнут мир".
Подробности: Если боевые действия удастся остановить, Украина сможет пополнить этими боеприпасами свои запасы, отметил Павел.
Прямая речь: "Я убежден, что артиллерийская инициатива и способность поставлять Украине достаточное количество боеприпасов – это одно из условий, которое может заставить Россию понять, что продолжать эту войну не имеет смысла".
Подробности: Павел также считает, что краткосрочные "перемирия", которые объявляет президент РФ Владимир Путин якобы для прекращения огня, не имеют никакого смысла.
Прямая речь: "Когда мы говорим о перемирии на 1–2–3 дня – это не имеет смысла. Никто не успеет даже начать переговоры. Мы говорим о 30-дневном безусловном перемирии – именно с таким предложением выступила Украина".
Подробности: Павел также подчеркнул, что Россия продолжала обстрелы Украины несмотря на так называемое "пасхальное перемирие", объявленное Путиным в апреле.
Прямая речь: "Если говорить о завершении войны – то все карты пока что на руках у президента Путина. Ему достаточно лишь принять решение, но пока он такого желания не проявлял".
Предистория:
- Президент Владимир Зеленский в воскресенье прибыл в Чехию с официальным визитом.
- После встречи с Павелом он сообщил, что Украина и Чехия работают над созданием украинско-чешской школы F-16.