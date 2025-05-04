Бригада Нацгвардии отбила позицию противника на Покровском направлении
Воскресенье, 4 мая 2025, 20:18
Группа быстрого реагирования 4-го батальона 3-й бригады Национальной гвардии Украины "Спартан" успешно провела штурмовую операцию на Покровском направлении.
Источник: командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко
Детали: В ходе операции украинские воины прорвались на территорию, контролируемую противником, и отбили позицию, находившуюся под контролем оккупантов.
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Бойцы десантировались с бронетранспортёра, который впоследствии открыл огонь в поддержку действий пехоты.
На опубликованных кадрах видно, как гвардейцы атакуют противника.
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