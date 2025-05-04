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Бригада Нацгвардии отбила позицию противника на Покровском направлении

Украинская правдаВоскресенье, 4 мая 2025, 20:18
Бригада Нацгвардии отбила позицию противника на Покровском направлении
Александр Пивненко/Telegram

Группа быстрого реагирования 4-го батальона 3-й бригады Национальной гвардии Украины "Спартан" успешно провела штурмовую операцию на Покровском направлении.

Источник: командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко

Детали: В ходе операции украинские воины прорвались на территорию, контролируемую противником, и отбили позицию, находившуюся под контролем оккупантов.

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Бойцы десантировались с бронетранспортёра, который впоследствии открыл огонь в поддержку действий пехоты.

На опубликованных кадрах видно, как гвардейцы атакуют противника.

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Предыстория:

  • 4 мая Воздушные силы ВСУ опубликовали видео с оператором ЗРК Patriot, который сбил первую российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" над Киевом 4 мая 2023 года.

войнаНацгвардия
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