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Воздушные силы показали программиста, который впервые в мире сбил "Кинжал"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 мая 2025, 19:34
Воздушные силы показали программиста, который впервые в мире сбил Кинжал
оператор ЗРК Patriot Дмитрий, скриншот видео Воздушных сил

Воздушные силы ВСУ опубликовали видео с оператором ЗРК Patriot, который сбил первую российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" над Киевом 4 мая 2023 года.

Источник: Воздушные силы ВСУ

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Детали: Фамилия оператора не называется, указано только его имя – Дмитрий. Он появляется на видео с наполовину закрытым лицом.

Прямая речь Дмитрия: "Когда началась война, я вступил в армию. Я даже не мог подумать, что я, простой программист, овладею ЗРК Patriot и собью первый "Кинжал" в мире".

Детали: Оператор рассказал, что он и его коллеги тогда не знали, что Киев атакует именно "Кинжал".

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Прямая речь: "В тот момент мы видели на экране, что это баллистика, но мы сначала думали, что это был просто "Искандер". Только когда нашли обломки, тогда уже мы сами узнали, что это был "Кинжал". Все радовались, все друг друга поздравляли. Россия говорила, что "Кинжал" невозможно сбить, но оказалось, что все можно сбивать и все сбивается... Это было впервые в мире, когда сбили гиперзвуковую баллистическую ракету".

Предыстория:

PatriotВоздушные силы ВСУракетный ударПВО
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