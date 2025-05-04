Воздушные силы показали программиста, который впервые в мире сбил "Кинжал"
Воздушные силы ВСУ опубликовали видео с оператором ЗРК Patriot, который сбил первую российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" над Киевом 4 мая 2023 года.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: Фамилия оператора не называется, указано только его имя – Дмитрий. Он появляется на видео с наполовину закрытым лицом.
Прямая речь Дмитрия: "Когда началась война, я вступил в армию. Я даже не мог подумать, что я, простой программист, овладею ЗРК Patriot и собью первый "Кинжал" в мире".
Детали: Оператор рассказал, что он и его коллеги тогда не знали, что Киев атакует именно "Кинжал".
Прямая речь: "В тот момент мы видели на экране, что это баллистика, но мы сначала думали, что это был просто "Искандер". Только когда нашли обломки, тогда уже мы сами узнали, что это был "Кинжал". Все радовались, все друг друга поздравляли. Россия говорила, что "Кинжал" невозможно сбить, но оказалось, что все можно сбивать и все сбивается... Это было впервые в мире, когда сбили гиперзвуковую баллистическую ракету".
Предыстория:
- В ночь на 4 мая над Киевом впервые успешно сбили гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал". Сначала об этом написало издание "Defense Express" 5 мая, а 6 мая информацию подтвердил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
- Впоследствии стало известно, что "Кинжал" уничтожили зенитчики 96-й бригады, которые учились меньше трех месяцев. Затем 16 мая они закрепили свой успех, сбив 6 таких ракет.