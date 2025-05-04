Российский дрон атаковал автомобиль между Краматорском и Славянском

Российский ударный дрон атаковал украинский автомобиль у стелы "Славянск", между Краматорском и Славянском. До линии фронта — 25 километров.

Источник: местные Telegram-каналы, два собеседника УП в правоохранительных органах

Подробности: Короткое видео, на котором рядом со стелой "Славянск" горит легковой автомобиль, появилось в местных Telegram-каналах вечером 4 мая. На опубликованном видео за кадром слышен голос: "Дрон по дороге у*башил".

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Два независимых друг от друга источника УП в правоохранительных органах подтвердили факт атаки, но отказались сообщать подробности.

Почему это важно: Вероятно, это первый случай удара по украинскому автомобилю российским дроном на участке между Краматорском и Славянском – направлении, которое считается относительным тылом в Краматорской зоне. 25 километров от линии боевого соприкосновения – это значительное расстояние по меркам фронта. К примеру, Краматорск расположен в 20 км от передовой.

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Такая дальность полета российских дронов представляет серьёзную угрозу как для военной логистики, так и для перемещения гражданских в этом районе.

Предыстория: