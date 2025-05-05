Президент Чехии прокомментировал возможность направления миротворцев в Украину

Президент Чехии Петр Павел заявил, что сейчас развертывание миротворческих сил в Украине не обсуждается, поскольку нет мирного соглашения.

Источник: Павел во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге

Прямая речь: "Что касается размещения миротворческих сил на территории Украины, пока мы не можем об этом говорить, поскольку не заключено мирное соглашение. О мандате трудно сказать что-то конкретное - это будут решать отдельные государства: кого и в каком количестве они будут посылать.

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Мы сейчас говорили о гарантиях, которых мы можем достичь. Я убежден, что комбинация экономических, политических и военных гарантий будет достаточной. Без гарантии безопасности для Украины на сегодня не обсуждается конкретно, какие войска и кого будут размещены в Украине."

Детали: Кроме того, Павел прокомментировал предложение правителя России Владимира Путина о кратковременном перемирии. Он указал на то, что однодневные или трехдневные паузы не имеют смысла и не создают условий для начала реальных мирных переговоров. По словам чешского лидера, важен не сам факт перемирия, а его реальное соблюдение.

В то же время Павел отметил, что именно Украина предложила установить 30-дневное перемирие без дополнительных условий. По его словам, именно Путин обладает реальными рычагами для завершения войны.

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