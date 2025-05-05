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Президент Чехии прокомментировал возможность направления миротворцев в Украину

Иван ДьяконовПонедельник, 5 мая 2025, 01:28
Президент Чехии прокомментировал возможность направления миротворцев в Украину
Петр Павел. Фото: ОПУ

Президент Чехии Петр Павел заявил, что сейчас развертывание миротворческих сил в Украине не обсуждается, поскольку нет мирного соглашения.

Источник: Павел во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге

Прямая речь: "Что касается размещения миротворческих сил на территории Украины, пока мы не можем об этом говорить, поскольку не заключено мирное соглашение. О мандате трудно сказать что-то конкретное - это будут решать отдельные государства: кого и в каком количестве они будут посылать.

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Мы сейчас говорили о гарантиях, которых мы можем достичь. Я убежден, что комбинация экономических, политических и военных гарантий будет достаточной. Без гарантии безопасности для Украины на сегодня не обсуждается конкретно, какие войска и кого будут размещены в Украине."

Детали: Кроме того, Павел прокомментировал предложение правителя России Владимира Путина о кратковременном перемирии. Он указал на то, что однодневные или трехдневные паузы не имеют смысла и не создают условий для начала реальных мирных переговоров. По словам чешского лидера, важен не сам факт перемирия, а его реальное соблюдение.

В то же время Павел отметил, что именно Украина предложила установить 30-дневное перемирие без дополнительных условий. По его словам, именно Путин обладает реальными рычагами для завершения войны.

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Предыстория:

  • Так называемая "коалиция решительных", которая готовит основу для обеспечения будущего послевоенного урегулирования, встретилась в начале марта в Лондоне.
  • С тех пор состоялись несколько встреч коалиции в разных форматах. В частности, 15 марта в окрестностях Лондона встретились военные руководители, чтобы обсудить планы по введению в Украину международных сил.
  • По данным агентства Bloomberg, Франция и Великобритания ведут переговоры между 37 странами по формированию "коалиции решительных" для Украины в случае достижения мирного урегулирования.
  • 4 апреля начальники генеральных штабов французской и британской армий посетили Киев, где встретились с высшим руководством Украины. Целью визита было обсуждение потребностей и задач украинской армии с целью предоставления долгосрочной поддержки.
  • В конце апреля СМИ сообщали, что США в частных разговорах в последние недели выражали готовность предоставить гарантии безопасности для военного контингента "коалиции желающих", который может быть размещен в Украине после достижения мирного соглашения с Россией.

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