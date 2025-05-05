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Фаворит президентских выборов в Румынии обещает должность премьера пророссийскому Джорджеску

Иван ДьяконовПонедельник, 5 мая 2025, 02:11
Фаворит президентских выборов в Румынии обещает должность премьера пророссийскому Джорджеску
Келин Джорджеску и Джордже Симион. Фото: Getty Images

Румынский ультраправый политик Джордже Симион, который лидирует по результатам экзитполов первого тура президентских выборов, заявил, что в случае победы планирует назначить премьер-министром Келина Джорджеску – политика, которому запрещено баллотироваться из-за уголовных обвинений и связей с фашистской организацией.

Источник: Reuters

Детали: Воскресные президентские выборы в Румынии проходят через пять месяцев после отмены предыдущего первого тура из-за вмешательства России в избирательный процесс и последующего запрета на участие в выборах кандидата Джорджеску.

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Несмотря на это, ультраправый националист и евроскептик Симион, который баллотировался вместо Джорджеску, заявил о намерении вернуть его к власти на должность главы правительства. 

"Если румынский народ захочет, есть несколько способов, как Джорджеску можно вернуть к руководству, и мы ими воспользуемся", – заявил Симион иностранным журналистам в воскресенье.

"Мы можем сформировать большинство и назначить его премьер-министром; мы можем провести досрочные выборы или объявить референдум", – сказал Симион, не уточняя, какой референдум он имеет в виду.

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Дословно: "Хотя президент в Румынии назначает премьер-министра, он не может законно вмешиваться в попытки сформировать правящее большинство в парламенте.

Досрочные выборы, которые проводятся, если парламент отклоняет два предложенных состава правительства в течение 60 дней, выглядят маловероятными, поскольку такого еще никогда не случалось, и законодатели традиционно находят выход из ситуации - пусть даже и противоречивый".

Детали: 1 декабря в Румынии состоялись парламентские выборы, на которых партия AUR Симиона и две другие ультраправые силы получили около 35% мест.

Перспектива правительства во главе с Джорджеску может смутить инвесторов, поскольку он неоднократно заявлял, что поддерживает национализацию и преференции для румынских компаний.

Читайте также: Атака РФ не только на Румынию: почему выборы 4 мая будут иметь значение для всей Европы.

О Джордже Симионе читайте в статье Замена на ультраправом фланге: что известно о новом фаворите на пост президента Румынии.

Предыстория:

  • Эти выборы в Румынии 4 мая являются повторными – предыдущие, состоявшиеся в ноябре 2024 года, были аннулированы из-за подозрений во внешнем вмешательстве России, в частности, в пользу ультранационалиста Келина Джорджеску, которого впоследствии отстранили от участия в новом голосовании.
  • Результаты экзитполов первого тура президентских выборов в Румынии свидетельствуют о лидерстве кандидата от ультраправой партии AUR Джорджа Симиона, который получил от 30% до 33% голосов избирателей.

виборыРумынияфашизмРосcия
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