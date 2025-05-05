Фаворит президентских выборов в Румынии обещает должность премьера пророссийскому Джорджеску
Румынский ультраправый политик Джордже Симион, который лидирует по результатам экзитполов первого тура президентских выборов, заявил, что в случае победы планирует назначить премьер-министром Келина Джорджеску – политика, которому запрещено баллотироваться из-за уголовных обвинений и связей с фашистской организацией.
Источник: Reuters
Детали: Воскресные президентские выборы в Румынии проходят через пять месяцев после отмены предыдущего первого тура из-за вмешательства России в избирательный процесс и последующего запрета на участие в выборах кандидата Джорджеску.
Несмотря на это, ультраправый националист и евроскептик Симион, который баллотировался вместо Джорджеску, заявил о намерении вернуть его к власти на должность главы правительства.
"Если румынский народ захочет, есть несколько способов, как Джорджеску можно вернуть к руководству, и мы ими воспользуемся", – заявил Симион иностранным журналистам в воскресенье.
"Мы можем сформировать большинство и назначить его премьер-министром; мы можем провести досрочные выборы или объявить референдум", – сказал Симион, не уточняя, какой референдум он имеет в виду.
Дословно: "Хотя президент в Румынии назначает премьер-министра, он не может законно вмешиваться в попытки сформировать правящее большинство в парламенте.
Досрочные выборы, которые проводятся, если парламент отклоняет два предложенных состава правительства в течение 60 дней, выглядят маловероятными, поскольку такого еще никогда не случалось, и законодатели традиционно находят выход из ситуации - пусть даже и противоречивый".
Детали: 1 декабря в Румынии состоялись парламентские выборы, на которых партия AUR Симиона и две другие ультраправые силы получили около 35% мест.
Перспектива правительства во главе с Джорджеску может смутить инвесторов, поскольку он неоднократно заявлял, что поддерживает национализацию и преференции для румынских компаний.
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Предыстория:
- Эти выборы в Румынии 4 мая являются повторными – предыдущие, состоявшиеся в ноябре 2024 года, были аннулированы из-за подозрений во внешнем вмешательстве России, в частности, в пользу ультранационалиста Келина Джорджеску, которого впоследствии отстранили от участия в новом голосовании.
- Результаты экзитполов первого тура президентских выборов в Румынии свидетельствуют о лидерстве кандидата от ультраправой партии AUR Джорджа Симиона, который получил от 30% до 33% голосов избирателей.