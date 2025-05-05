Фаворит президентских выборов в Румынии обещает должность премьера пророссийскому Джорджеску

Румынский ультраправый политик Джордже Симион, который лидирует по результатам экзитполов первого тура президентских выборов, заявил, что в случае победы планирует назначить премьер-министром Келина Джорджеску – политика, которому запрещено баллотироваться из-за уголовных обвинений и связей с фашистской организацией.

Источник: Reuters

Детали: Воскресные президентские выборы в Румынии проходят через пять месяцев после отмены предыдущего первого тура из-за вмешательства России в избирательный процесс и последующего запрета на участие в выборах кандидата Джорджеску.

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Несмотря на это, ультраправый националист и евроскептик Симион, который баллотировался вместо Джорджеску, заявил о намерении вернуть его к власти на должность главы правительства.

"Если румынский народ захочет, есть несколько способов, как Джорджеску можно вернуть к руководству, и мы ими воспользуемся", – заявил Симион иностранным журналистам в воскресенье.

"Мы можем сформировать большинство и назначить его премьер-министром; мы можем провести досрочные выборы или объявить референдум", – сказал Симион, не уточняя, какой референдум он имеет в виду.

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Дословно: "Хотя президент в Румынии назначает премьер-министра, он не может законно вмешиваться в попытки сформировать правящее большинство в парламенте.

Досрочные выборы, которые проводятся, если парламент отклоняет два предложенных состава правительства в течение 60 дней, выглядят маловероятными, поскольку такого еще никогда не случалось, и законодатели традиционно находят выход из ситуации - пусть даже и противоречивый".

Детали: 1 декабря в Румынии состоялись парламентские выборы, на которых партия AUR Симиона и две другие ультраправые силы получили около 35% мест.

Перспектива правительства во главе с Джорджеску может смутить инвесторов, поскольку он неоднократно заявлял, что поддерживает национализацию и преференции для румынских компаний.

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