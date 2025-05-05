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Иван ДьяконовПонедельник, 5 мая 2025, 04:56
Джордже Симион. Фото: Х/DG_Porro

Лидер ультраправой румынской партии "Альянс за Союз румын" (AUR), которая отличилась призывами к аннексии части молдавской и украинской территорий, Джордже Симион и либеральный мэр Бухареста Никушор Дан выходят во второй тур президентских выборов в Румынии.

Источник: Digi24.ro

Детали: После подсчета 99,89% бюллетеней установлено, что Симион занял первое место, получив 40,87% голосов. Дан набрал 20,97%, опередив кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску, который получил 20,13% голосов.

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Экзитпол, проведенный компанией Avangarde, прогнозировал, что Симион займет первое место с 30% голосов избирателей внутри Румынии. Второе место по этому прогнозу делили Антонеску и Дан - по 23%.

Победа Симиона, по словам политических обозревателей, может изолировать страну, подорвать частные инвестиции и дестабилизировать восточный фланг НАТО, где Украина уже третий год противостоит российскому вторжению.

Справочно: Партия AUR, лидером которой является Симион, выступала против предоставления Украине оружия и категорически отрицала передачу Киеву румынских систем ПВО Patriot.

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Также AUR выступала против транзита украинской сельскохозяйственной продукции по территории Румынии и пыталась организовывать протесты на границе.

Один из руководителей AUR, Клаудиу Тырзиу, высказывался за необходимость присоединения украинских территорий, которые когда-то принадлежали Румынии, заявляя, что без такого "объединения" Румыния якобы не сможет реализоваться как государство.

Читайте также: Атака РФ не только на Румынию: почему выборы 4 мая будут иметь значение для всей Европы.

О Джордже Симионе читайте в статье Замена на ультраправом фланге: что известно о новом фаворите на пост президента Румынии.

Предыстория:

  • Выборы в Румынии 4 мая являются повторными – предыдущие, состоявшиеся в ноябре 2024 года, были аннулированы из-за подозрений во внешнем вмешательстве России, в частности, в пользу ультранационалиста Келина Джорджеску, которого впоследствии отстранили от участия в новом голосовании.
  • Румынский ультраправый политик Джордже Симион заявил, что в случае победы планирует назначить премьер-министром пророссийского Джорджеску – политика, которому запрещено баллотироваться из-за уголовных обвинений и связей с фашистской организацией.
  • Он также обещал прекратить поддержку украинских беженцев в случае избрания президентом.
  • 15 ноября 2024 года лидеру AUR Джордже Симиону был запрещен въезд в Украину за системную антиукраинскую активность.
  • В Молдове запрет действует с 2018 года, и в 2023-м его продлили еще на пять лет.

виборыРумыния
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