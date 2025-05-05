Болезнь Кадырова прогрессирует, он ищет приемника – СМИ

Состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова заметно ухудшается – и это активировало сценарий смены власти в Чечне, говорится в расследовании "Новой газеты Европа".

Источник: "Новая газета. Европа"

Дословно издание: "Глава Чечни, вероятно, смирился с вердиктом врачей и взял инициативу по смене власти в свои руки. Сейчас в республике полным ходом идет усиление детей чеченского лидера и лояльных ему влиятельнейших кланов, связанных с правящей семьей родственными узами".

Реклама:

Детали: Сообщается, что в прошлом году состояние здоровья больного главы Чечни более-менее стабилизировалось. К концу года он чувствовал себя вполне нормально, а в январе традиционно ушел в отпуск. Обычно в это время он ездил в Москву в ЦКБ на плановый осмотр.

Но в этом году глава Чечни никуда не поехал.

Сообщалось, что Кадырова госпитализировали в частную современную грозненскую клинику "Аймед", которая принадлежит его жене Медни Кадыровой.

РЕКЛАМА:

Чтобы скрыть факт ухудшения здоровья и госпитализации чеченского правителя, пиар-служба Кадырова провела целую спецоперацию. В частности, они быстро организовали визит главы Чечни на осмотр строящегося в Грозном микрорайона имени Путина.

Все делали настолько быстро, что инспекцию строительства Кадыров начал без своих соратников.

После этого главу Чечни повезли в "Аймед", а сюжет об инспекции микрорайона распространили в соцсетях в качестве опровержения сообщений оппозиционных чеченских блогеров о госпитализации Кадырова.

Через два дня чеченский правитель снова появился на публике – на этот раз на похоронах ректора Северо-Кавказского университета, проходивших в Кабардино-Балкарии. Кадыров выглядел плохо.

Издание пишет, что с начала февраля образ жизни Кадырова сильно изменился – по данным источников, теперь он много времени проводит в "Аймеде" и даже ночует в клинике, чтобы быть под надзором врачей. Кроме того, глава Чечни передвигается на своем кортеже в основном только по Грозному, а для поездок по республике и за ее пределами использует вертолет санитарной авиации.

В феврале и первой половине марта рабочая деятельность Кадырова в основном сводилась к публикации постов в соцсетях, которые ведет его пресс-служба. При этом все свои представительские функции он делегировал председателю республиканского правительства Магомеду Даудову.

"Новая газета. Европа" подчеркивает, что за последнее время Кадыров пропустил целый ряд имиджевых для республики событий, но при этом "неоднократно инспектировал ход строительства микрорайона имени Путина в центре Грозного".

Самым важным событием, которое подсветило резкое изменение приоритетов Кадырова, стала неожиданная отставка его старшей дочери Айшат с поста вице-премьера правительства.

В конце февраля Айшат Кадырова сказала, что отныне "продолжит трудиться на благо республики, занимаясь бизнесом".

Одновременно с отставкой Айшат Кадыровой с госслужбы ушли и две другие дочери Кадырова – Хутмат и Хадижат. "Новая газета Европа" отмечает, что чеченским журналистам категорически запретили распространять эту информацию.

Сообщается, что на родственников Кадырова стали переоформлять бизнес-активы, которые ранее имели номинальных владельцев.

"Настоящая причина отставок дочерей Кадырова связана с желанием напрямую контролировать семейные компании. Поскольку сам глава Чечни и его совершеннолетние дети – чиновники (или были ими до недавнего времени), то по закону о госслужбе они не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью. Использование подставных лиц позволяло правящей семье формально соблюдать закон и одновременно полностью контролировать свой бизнес. Но это правило работает только пока глава правящей в Чечне семьи жив", – пишут журналисты.

У Кадырова есть 14 детей от нескольких женщин, но в его политических планах значимую роль играют только двое: состоявшаяся бизнесвумен и чиновница 26-летняя Айшат и 17-летний Адам, которому в ноябре исполнится 18.

Сообщается, что в качестве преемника Кадыров делает ставку именно на Адама, которого в Чечне называют "молодой копией Рамзана".

Адам Кадыров на посту куратора регионального министерства внутренних дел Фото: Telegram/МВД.95

"Новая газета. Европа" пишет, что сейчас перед Кадыровым стоит задача переформатировать систему власти так, чтобы сохранить за семьей контроль над силовыми структурами и бизнес-активами. Кроме того, ему нужно заручиться личными гарантиями от главы РФ Владимира Путина для своих родных.

Предыстория: