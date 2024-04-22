У Кадырова некроз поджелудочной − росСМИ

Российское издание "Новая газета. Европа" пишет, что глава Чечни Рамзан Кадыров серьезно болен − у него некроз поджелудочной, что не оставляет надежды на его выздоровление.

Источник: "Новая газета. Европа"

Дословно издание: "Вот уже год состояние здоровья главы Чечни вызывает много вопросов. Тот факт, что Кадыров болен, официально отрицается в первую очередь им самим и его окружением.



Но есть вещи, которые скрыть невозможно, а именно − разительные изменения во внешности, поведении и рабочем графике главы Чечни.



Кадыров болен, а перед Кремлем стоит серьезная проблема − как наиболее безболезненно подготовиться в самом непростом регионе России к смене власти, которая может произойти уже в ближайшее время".



Детали: По данным издания, диагноз "некроз поджелудочной железы" Кадырову впервые поставили в январе 2019 года. Тогда глава Чечни не особо скрывал, что вынужден уйти в отпуск в связи со "временной нетрудоспособностью". Он заявил о небольшом недомогании, температуре и гриппе, при которых ему почему-то "капельницы ставили всего два дня (цитата за Кадыровым − ред.)".

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"Новая газета" подчеркивает, что уже тогда лечение банальной простуды капельницами вызвало у многих недоумение, которое перешло в "стойкое подозрение" осенью 2019 года.

В октябре Кадыров пропал из публичного поля, а в анонимных Telegram-каналах появились сообщения о плохом состоянии здоровья главы Чечни, связанном якобы с его отравлением.

Версию отравления оперативно опроверг у себя в Instagram помощник главы Чечни Ахмед Дудаев. Он писал, что "Кадыров обычный человек, который может заболеть, получить ушиб, схватить грипп и тому подобное".

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Но в январе 2020 года Кадыров снова вынужден был взять отпуск в связи со "временной нетрудоспособностью". И снова, по официальной версии у Кадырова были "мелкие проблемы со здоровьем", которые тем не менее снова лечили "курсом капельниц" в Москве.

Издание пишет, что в 2019 году мало кто придал значение тому факту, как сильно похудел Кадыров. "Новая газета" отмечает, что именно резкая потеря в весе является первым симптом активно развивающегося панкреонекроза. Это заболевание крайне серьезное: оно протекает мучительно, плохо поддается излечению и имеет с высокую степень летальности.

Сообщается, что именно с 2019 года минимум дважды в год Кадыров начал проходить регулярные, в том числе и хирургические, процедуры в ЦКБ Управделами президента РФ.

Летом 2020 года глава Чечни переболел ковидом и получил в нагрузку к основному заболеванию, развитие которого пытались купировать врачи ЦКБ, серьезные проблемы с эндокринной системой.

Весной 2022 года состояние здоровья Кадырова стало стремительно ухудшаться, однако эта тема стала "топовой" только в прошлом году.

"Даже самый невнимательный наблюдатель не мог не заметить, как в результате отказа почек и застоя жидкости в легких (последствия основного заболевания) Кадыров увеличился в размерах в полтора раза. Форма его живота приобрела все признаки панкреатогенного асцита, у него появилась жуткая одышка, он стал с трудом говорить, медленно ходить, слишком тепло для чеченского климата одеваться", − пишет издание.

В это время Кадыров стал пропадать из публичного пространства в самые неподходящие для этого моменты. А в сентябре, по данным издания, Кадыров попал в реанимацию.

По данным источников "Новой газеты", глава Чечни попал в больницу с острой легочной недостаточностью, развившейся у него в результате передозировки транквилизатором "Дормикум". Этот мощный седативный препарат обычно используют, чтобы успокоить пациентов перед хирургическим вмешательством. Сообщается, что Кадыров принимал его, так как страдал от сильных болей, бессонницы и повышенной тревожности.

Однако злоупотребление этим препаратом может привести к угнетению дыхательной деятельности. Именно в таком остром состоянии, по словам источников издания, главу Чечни и госпитализировали в сентябре прошлого года.

Для стабилизации дыхательной функции Кадырова подключили к ИВЛ, для чего ввели в медикаментозный сон, или другими словами "медикаментозную кому".

20 сентября в соцсетях появилось видео, на котором Кадыров сидит в больничной палате у постели своего дяди Магомеда, утыканного трубками и капельницами. Сам глава Чечни на этом видео ничего не говорит и почти не двигается. По официальной версии, в это время Кадыров был Москве "в служебной командировке".

6 октября 2023 года в Грозном открывали мечеть и в репортаже об открытии в кадр попал Магомед Кадыров. "Новая газета" подчеркивает, что выглядел он "неприлично здоровым, словно и не лежал еще пару недель назад "при смерти" на больничной койке", тогда как Рамзан Кадыров с трудом передвигал ноги.

По данным издания в сентябре прошлого Кадырову делали МРТ мозга, которое показало, что болезнь оказывает серьезное влияние на него.