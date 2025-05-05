Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости встречи правителя России Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, но конкретики пока нет.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", российский "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "Мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча (между Путиным и Трампом - ред.) явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима".

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Детали: По его словам, "но пока что какой-то конкретики по этому поводу нет". Пєсков сказав, що ця зустріч має бути відповідним чином підготовлена. "Це вимагає продовження контактів між Москвою і Вашингтоном, які були запущені і зараз тривають", - зазначив він.

У відповідь на питання про можливість зустрічі на Близькому Сході з президентом США Дональдом Трампом, який планує поїздку в регіон із 13 до 16 травня, Пєсков сказав, що у Путіна поки немає в планах поїздок на Близький Схід у середині травня.

Раніше Трамп заявляв, що поки що не знає, чи може під час його візиту до Саудівської Аравії відбутися зустріч із Путіним. "Не знаю", - сказав він журналістам президентського пулу у відповідь на відповідне запитання.

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При цьому Трамп додав: "Треба подумати, я ще не думав про це".

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