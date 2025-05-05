У Путина заявили о необходимости его встречи с Трампом
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости встречи правителя России Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, но конкретики пока нет.
Источник: пропагандисты "РИА Новости", российский "Интерфакс"
Прямая речь Пескова: "Мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча (между Путиным и Трампом - ред.) явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима".
Детали: По его словам, "но пока что какой-то конкретики по этому поводу нет". Пєсков сказав, що ця зустріч має бути відповідним чином підготовлена. "Це вимагає продовження контактів між Москвою і Вашингтоном, які були запущені і зараз тривають", - зазначив він.
У відповідь на питання про можливість зустрічі на Близькому Сході з президентом США Дональдом Трампом, який планує поїздку в регіон із 13 до 16 травня, Пєсков сказав, що у Путіна поки немає в планах поїздок на Близький Схід у середині травня.
Раніше Трамп заявляв, що поки що не знає, чи може під час його візиту до Саудівської Аравії відбутися зустріч із Путіним. "Не знаю", - сказав він журналістам президентського пулу у відповідь на відповідне запитання.
При цьому Трамп додав: "Треба подумати, я ще не думав про це".
Что предшествовало:
- Во вторник государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон откажется от "роли посредника" между Россией и Украиной в случае отсутствия прогресса в достижении мира между ними.
- В Государственном департаменте США заявили, что Штаты "изменят подход" к попыткам остановить войну между Россией и Украиной и планируют занять менее активную роль.
- В интервью NBC NewsТрамп допустил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией может быть невыполнимым, поскольку между сторонами есть "огромная ненависть".