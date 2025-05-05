В двух приграничных общинах на Сумщине оккупанты за день убили трех человек

В течение понедельника россияне из разного типа оружия наносили удары по Белопольской и Ворожбянской громадам Сумской области, в результате чего погибли три человека.

Источник: сообщение Сумской областной прокуратуры

Дословно: "По данным следствия, 5 мая 2025 года в течение дня, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты обстреливают из артиллерии и сбрасывают управляемые авиационные бомбы на гражданскую и критическую инфраструктуру Сумского района.

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В результате атаки врага в Белопольской громаде погиб 48-летний гражданский мужчина, еще один 34-летний мужчина получил ранения.

В Ворожбянской громаде, по предварительным данным, несовместимые с жизнью ранения получили двое мужчин, три человека ранены, среди которых 16-летний парень".

Что этому предшествовало:

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